Heute im TV: Will Smiths Action-Durchbruch wäre fast gescheitert und der Grund ist unfassbar dumm

Der erste Bad Boys-Film, der am Donnerstagabend auf VOX läuft, hat die große Action-Karriere von Will Smith gestartet. Fast wäre es aber gar nicht dazu gekommen.

Nach seinen Comedy-Anfängen in Der Prinz von Bel-Air hat sich Will Smith in den 90ern zum Action-Star entwickelt. Den Grundstein dafür legte Michael Bays Kracher Bad Boys - Harte Jungs, der am Donnerstagabend um 22:00 Uhr auf VOX ausgestrahlt wird.

Ohne diesen Film wären anschließende Action-Erfolge des Stars wie Independence Day und Der Staatsfeind Nr. 1 womöglich nie so entstanden. Dabei wäre es fast gar nicht zum Bad Boys-Durchbruch von Smith gekommen.

Will Smith galt vor Bad Boys als Risiko

Im Interview mit Entertainment Weekly sprach Regisseur Michael Bay darüber, dass das Studio damals starke Zweifel hatte, zwei afroamerikanische Hauptdarsteller für einen großen Action-Blockbuster zu besetzen:

Sony hat nicht an den Film geglaubt, weil sich zwei afroamerikanische Schauspieler im Ausland nicht verkaufen. Sie hatten kein Vertrauen darin. Ich habe James Camerons True Lies gesehen und dachte: 'Oh mein Gott, dieser Typ hat so viel Geld. Ich habe nur 9 Millionen Dollar.' Und sie haben mir buchstäblich den Hahn zugedreht. Sie haben den Strom abgeschaltet. So unhöflich waren sie bei diesem Film.

Die Besetzung zahlte sich letztlich aus. Bad Boys spielte mit einem Budget von 19 Millionen Dollar weltweit 65 Millionen Dollar ein und wurde zum Erfolg.

Während daraus ein Franchise mit bislang zwei Fortsetzungen entstand, ist der Rest von Will Smiths Action-Karriere längst Geschichte. Ein vierter Bad Boys-Film wurde außerdem bereits für 2024 angekündigt.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.