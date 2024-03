Heute im TV: 6 Stunden epischer Sci-Fi-Marathon mit modernem Klassiker, den ihr gesehen haben müsst

Sci-Fi und Action satt bekommt ihr heute im TV serviert: Ein 6-Stunden-Marathon mit Christian Bale und Matt Damon wartet darauf, von euch verschlungen zu werden.

Wenn euer Herz für Sci-Fi, Christian Bale und Matt Damon (oder alles zusammen) schlägt, solltet ihr heute Abend alles andere absagen und den TV einschalten: Ihr könnt euch einen sechsstündigen Marathon mit Elysium, Equilibrium und Maschinenland zu Gemüte führen.

Darum geht's in Equilibrium, Elysium und Maschinenland

In Elysium haben sich die Reichen und Schönen auf eine Raumstation im Erdorbit zurückgezogen. Die Armen und Kranken müssen weiterhin auf der Erdoberfläche darben. Aber als Ex-Sträfling Max (Matt Damon) einen Arbeitsunfall erleidet und verstrahlt wird, liegt seine einzige Rettung auf der gut bewachten Raumstation. Er nimmt eine riskante Mission an und bringt das ganze Regime gegen sich auf.

Elysium - Trailer (Deutsch) HD

In Equilibrium herrscht eine faschistische Regierung und hat Gefühle gleich ganz verboten. Alle Bürger:innen müssen regelmäßig ein Serum einnehmen, das Emotionen unterdrückt. Kontrolliert wird das von den sogenannten Klerikern wie John Preston (Christian Bale), die mit absoluter Brutalität vorgehen. Der Kleriker wird allerdings bald in Versuchung geführt, beginnt selbst wieder zu fühlen und wechselt die Seiten.

In Maschinenland – Mankind Down wird die Erde von einer Alien-Invasion überrascht. Die Maschinen-Wesen überrennen ganze Kontinente und machen beinahe alles dem Erdboden gleich. Der amerikanische Soldat Bo (Lee Pace) und die französische Entwicklungshelferin Nadia (Bérénice Marlohe) versuchen, in Kenia zu überleben, andere Überlebende zu finden und vielleicht sogar irgendwie die Aliens zu besiegen.

Maschinenland - Mankind Down - Trailer

Der Sci-Fi-Marathon im TV hat's in sich und einen modernen Klassiker parat

Hier dürfte für wirklich jeden Geschmack etwas dabei sein. Maschinenland besticht in erster Linie durch brachiale Action, eine erdrückende Alien-Übermacht und fiese Bilder der Zerstörung. Währenddessen setzt Elysium von District 9-Regisseur Neill Blomkamp auf den nicht weniger erschütternden Konflikt zwischen Arm und Reich.

Bei Equilibrium haben wir es mit einem modernen Sci-Fi-Klassiker zu tun. Der bedient sich seinerseits zwar großzügig bei dystopischen Meilensteinen wie 1984, Fahrenheit 451 und Aldous Huxleys Schöne Neue Welt, fügt dem Ganzen aber eine eigene Note hinzu. Christian Bale brilliert als zunächst emotionsloser Klotz und die absurde Kampftechnik "Gun-Kata" dürfte sich auf ewig in die Herzen vieler Action-Fans eingebrannt haben.

TV oder Stream: Wann und wo kommt der Sci-Fi-Marathon mit Equilibrium und Elysium?

Auf RTL 2 laufen die drei Sci-Fi-Filme heute Abend, am 22. März 2024, direkt hintereinander ab 20:15 Uhr. Als Erstes kommt Elysium, dann folgt Equilibrium um 22:20 Uhr und den Abschluss bildet Maschinenland ab 0:30 Uhr. Elysium wird um 02:10 Uhr wiederholt und Equilibrium um 03:55 Uhr. Maschinenland läuft am 24. März 2024 um 04:20 Uhr noch einmal.



Online streamen könnt ihr die Streifen natürlich auch: Equilibrium gibt es bei Google Play zu kaufen, Elysium und Maschinenland könnt ihr auch noch bei Amazon, Magenta TV, Apple oder Maxdome leihen oder kaufen.



