Heute im TV: 6 Stunden erstklassige Western-Unterhaltung mit Matt Damon, Tommy Lee Jones und Cate Blanchett

Ihr mögt Pferde, Colts und Western? Dann habt ihr heute die Gelegenheit, euch einen sechsstündigen Genre-Marathon im TV zu Gemüte zu führen. Mit Star-Besetzung!

Howdy, Partner. Heute wird wirklich für alle etwas geboten, die dem Western auch nur im Entferntesten etwas abgewinnen können: Sowohl All die schönen Pferde, als auch The Missing und Blaze of Glory - Flammender Ruhm laufen hintereinander im TV. Das ergibt sechs Stunden mit Matt Damon, Tommy Lee Jones und Cate Blanchett.

Darum geht's in den drei Western, die heute im sechsstündigen TV-Marathon kommen

All die schönen Pferde: John Grady Cole (Matt Damon) und Lacey (Henry Thomas) wollen unbedingt auf einer Pferde-Ranch arbeiten. Dafür reiten sie extra nach Mexiko, weil es solche Ranches in Texas 1949 kaum noch gibt. Dort verliebt sich John in Alejandra (Penélope Cruz) und bekommt deshalb Probleme, aber auch die Polizei hat es bald auf die Freunde abgesehen.

The Missing: Samuel Jones (Tommy Lee Jones) will eigentlich zu seiner entfremdeten Frau und zur gemeinsamen Tochter zurückkehren. Die Frau ist aber schon tot und die erwachsene Tochter Maggie (Cate Blanchett) sucht ihrerseits nach ihrem eigenen Kind, das entführt wurde. Samuel hilft ihr dabei, die Entführer zu suchen und die beiden lernen sich unterwegs besser kennen.

Hier ist noch ein Trailer zu The Missing:

The Missing - Trailer (Deutsch)

Blaze of Glory - Flammender Ruhm ist eigentlich der zweite Teil des im Original Young Guns genannten Westernfilms. Die Fortsetzung dreht sich erneut um Billy the Kid, seine Gang und ihren nicht enden wollenden Kampf gegen das Gesetz. Mit dabei sind unter anderem Emilio Estevez und Kiefer Sutherland.

Schaut hier noch einen Blaze of Glory-Trailer:

Young Guns 2 - Trailer

Der Western-Marathon zeigt zwar keine Klassiker, kann sich aber trotzdem sehen lassen

Die ganz großen Genre-Geschütze werden hier zwar nicht aufgefahren, aber das tut der Unterhaltung keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. An diesem Abend stehen Western-Filme im Mittelpunkt, die in den 1990ern oder um die Jahrtausendwende gedreht wurden und zum Großteil eher unter dem Radar geflogen sind.

Was aber nicht heißen soll, dass ihr als Fans keinen Spaß mit diesen Neo-Western haben könnt. Der wird allein schon durch die beeindruckend hochkarätige Besetzung garantiert und lässt wie zum Beispiel in The Missing auch eher ungewöhnliche Charakter-Konstellationen zur Geltung kommen.

TV oder Stream: Wann und wo läuft der Western-Marathon?

Heute Abend ab 20:15 Uhr auf ZDFneo. All die schönen Pferde startet um 20:15 Uhr, The Missing kommt um 22:05 Uhr und Blaze of Glory bildet ab 00:10 Uhr den Abschluss.

Wer da nicht kann, hat die Chance, alle drei Filme online bei Amazon Prime, Apple TV, Google Play und einigen anderen Streaming-Services zu leihen oder zu kaufen. In einer Abo-Flatrate ist aktuell keiner von ihnen verfügbar.

