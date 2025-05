Heute im TV: Absolut genialer Action-Blockbuster, der eine Milliarden-Reihe auf ein neues Level gehoben hat

Am Freitagabend läuft der vierte Teil einer Action-Reihe im TV, die Stunts im Blockbuster-Bereich auf ein neues Level gebracht hat. Besonders dieser Film war bedeutend für das Franchise.

Mit der Mission: Impossible-Reihe sorgt Tom Cruise als Produzent und Hauptdarsteller seit fast 30 Jahren für konstant überwältigende Action-Unterhaltung. Bevor in wenigen Wochen der finale Teil der Reihe im Kino startet, läuft heute Abend der vierte Mission: Impossible-Film im TV.

Für das Franchise markiert er eine Art Meilenstein, denn Regisseur Brad Bird hat mit seinen Setpieces ein neues Level an Action-Bombast eingeführt, an dem sich alle nachfolgenden Teile orientieren sollten.

Action-Meisterwerk im TV: Darum geht es in Mission: Impossible 4

Der vierte Film beginnt mit einem Bombenanschlag auf den Kreml, der IMF-Top-Agent Ethan Hunt (Cruise) angehängt wird. Der lässt sich natürlich nicht so leicht zum Bösen machen und eröffnet mit seinem Team eine Jagd auf die Drahtzieher rund um den Globus, bei der nichts weniger als ein drohender Atomkrieg verhindert werden muss.

Schaut hier noch einen Trailer zu Mission: Impossible 4:

Mission Impossible 4 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Teil 4 bietet die gewohnte Mission: Impossible-Erfolgsformel, bei der Action und Unterhaltung zu einem perfekten Mix verbunden werden. Neben der charismatischen Dynamik zwischen Ethan und einzelnen Teammitgliedern wie Benji (Simon Pegg) setzt Regisseur Brad Bird auf unglaubliche Stunts und Setpieces, die größer und spektakulärer als je zuvor im Mittelpunkt stehen.

Höhepunkt neben vielen Highlight-Szenen ist eine Kletterpartie auf dem Burj Khalifa, die Cruise wenig überraschend wieder als sein eigener Stuntman absolvierte. Auch wenn einzelne Aktionen wie der Halo-Sprung im sechsten Film noch atemberaubender ausgefallen sind, legte Mission: Impossible 4 den Grundstein für die Setpiece-Struktur der restlichen Reihe.

Wann läuft Mission: Impossible 4 - Phantom Protokoll im TV?

ProSieben strahlt den Action-Blockbuster am 2. Mai 2025 um 20:15 Uhr aus. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Mission: Impossible 4 jederzeit bei Paramount+ im Abo streamen. Mission: Impossible 8 - The Final Reckoning startet dann am 21. Mai 2025 im Kino.