Heute im TV: Absoluter Abenteuer-Kult, der 2 Stunden lang von Anfang bis Ende bestens unterhält

Heute Abend könnt ihr den ersten Leinwandauftritt einer ikonischen Action-Heldin im Fernsehen schauen. Gezeigt wird einer der ultimativen Abenteuerfilme der frühen 2000er Jahre.

Nachdem sich Die Mumie Ende der 1990er Jahre noch am klassischen Abenteuerkino orientierte, das im Blockbuster-Bereich von Indiana Jones geprägt wurde, verpasste Lara Croft: Tomb Raider dem Genre einen modernen Anstrich. Die 2001 erschienene Videospielverfilmung fühlte sich wie der Beginn einer neuen Ära an.

Lara Croft kommt nicht mit Hut und Peitsche daher, sondern zwei stylishen Pistolen und jeder Menge Tech-Equipment. Gleich zu Beginn ihres ersten Kinofilms trainiert sie mit einem ferngesteuerten Kampfroboter, ehe sie sich auf die Suche nach dem Auge der Vorsehung begibt und mit zwielichtigen Leuten aneinandergerät.

Der erste Tomb Raider-Film mit Angelina Jolie läuft heute im TV.

Jede Mege Action und Abenteuer im TV: Angelina Jolie als Lara Croft im ersten Tomb Raider-Film

Mit dem Auge der Vorsehung lässt sich die Zukunft bestimmen – so die Legende, die im ersten Tomb Raider-Film mehrmals zur Sprache kommt. Sie dient als Grundlage für ein explosives Action-Abenteuer, das uns einmal um den Globus führt und viel Spaß am Erkunden von alten Gräbern, Tempeln und anderen geheimnisvollen Orten hat.

Hier könnt ihr den Trailer zu Lara Croft: Tomb Raider schauen:

Lara Croft: Tomb Raider - Trailer (Deutsch)

Con Air-Regisseur Simon Curtis baut in seinen Film einige aufregende Set-Pieces ein, die direkt aus den Videospielen entsprungen sein könnten. Lara Croft: Tomb Raider nimmt den Abenteuercharakter der Vorlage sehr ernst, stürzt sich aber auch hingebungsvoll und unerschrocken in übertriebene Action-Szenen, die richtig Spaß machen.

Allzu lange sollte diese Jolie-Croft-Ära in Hollywood allerdings nicht anhalten. Bereits nach der 2003 erschienen Fortsetzung, Lara Croft: Tomb Raider 2 – Die Wiege des Lebens, verabschiedete sich die Reihe wieder von der großen Leinwand. Auch dem Tomb Raider-Reboot mit Alicia Vikander war kein langes Leben im Kino vergönnt.

Der nächste Live-Action-Auftritt von Lara Croft findet in Serienform bei Amazon Prime Video statt. Vor wenigen Tagen verkündete der Streaming-Dienst, dass er der nächsten Neuauflage grünes Licht gegeben hat. Geschrieben und produziert wird Amazons Tomb Raider-Serie von Fleabag-Mastermind Phoebe Waller-Bridge.

Wann läuft Lara Croft: Tomb Raider im TV?

Lara Croft: Tomb Raider läuft heute Abend am 15. Mai 2024 um 22:05 Uhr auf VOX. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 00:05 Uhr. Die Wiederholung folgt am Samstag um 23:00 Uhr. Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, könnt ihr das aktuell bei Amazon Prime Video und Co. mit diversen Kauf- und Leihoptionen tun.

