Heute im TV: Absolutes Fantasy-Meisterwerk, von dem es eine furchtbare Netflix-Fortsetzung gibt

Bevor Ang Lee den Hulk ins Kino gebracht hat, entfesselte er ein atemberaubendes Fantasy-Meisterwerk auf der großen Leinwand. Heute Abend könnt ihr es im Fernsehen schauen.

Welcher ist der beste Film von Ang Lee? Bei einem Regisseur, der uns Meisterwerke wie Brokeback Mountain, Life of Pi und Der Eissturm geschenkt hat, ist das gar nicht so leicht zu entscheiden. Ein Film sticht aber besonders aus Lees Schaffen heraus: das wunderschöne Wuxia-Epos Tiger & Dragon aus dem Jahr 2000.

Tiger and Dragon: Ang Lees Fantasy-Meisterwerk um das Grüne Schwer der Unterwelt

Tiger and Dragon erzählt von dem Krieger Li Mu Bai (Yun-Fat Chow), der in der Quing-Dynastie ein großer Name war. Doch nun will er vom Blutvergießen Abstand nehmen und sich zur Ruhe setzen. Sein wertvolles Schwert schenkt er daher seiner treuen Begleiterin Yu Shu Lien (Michelle Yeoh), die es sicher aufbewahren soll.

Es dauert nicht lange, bis in der Nacht ein Dieb in die Gemächer einbricht und das Schwert entwendet, das als Grünes Schwert der Unterwelt in den Legenden auftaucht. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem vermeintlichen Dieb um die junge Politikertochter Jen (Ziyi Zhang), die nach einem Leben in Freiheit ringt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Tiger and Dragon schauen:

Tiger and Dragon - Trailer (Deutsch)

Tiger and Dragon war ein riesiger Erfolg. Die chinesisch-taiwanesische Koproduktion wurde für zehn Oscars nominiert und konnte vier davon gewinnen, allen voran den Oscar für den besten internationalen Film. 16 Jahre nach dem Kinostart veröffentlichte Netflix eine Fortsetzung des Fantasy-Meisterwerks. In Anlehnung an den englischen Titel des Originals heißt diese Crouching Tiger, Hidden Dragon 2: Sword of Destiny.

Michaelle Yeoh kehrte in ihrer bekannten Rolle zurück, während Action-Legende Donnie Yen als großer Neuzugang im Cast zu verzeichnen war. Als Regisseur konnte Martial-Arts-Legende Woo-ping Yuen gewonnen werden, der u.a. an Kill Bill und den Matrix-Filmen beteiligt war. Trotz großer Namen vor und hinter der Kamera entpuppte sich Crouching Tiger, Hidden Dragon 2: Sword of Destiny als bittere Enttäuschung.

Dem Sequel fehlt die poetische Bildsprache des Originals, die geheimnisvolle Atmosphäre und die tragische Geschichte über unerfüllte Liebe und die Ehre der Kämpfenden. Lees Inszenierung verblüfft mit Eleganz und fühlt sich geradezu schwerelos an. Wenn wir mit den Figuren über Dächer und Wälder gleiten, ist Tiger and Dragon pures Kino, das sich über Bewegung und Gefühle definiert. Die Netflix-Fortsetzung lässt all das vermissen.

Fantasy-Meisterwerk: Wann läuft Tiger and Dragon im TV?

Tiger & Dragon läuft heute, am 16. Juli 2023, um 22:05 Uhr auf Sixx. Die Ausstrahlung zieht sich mit Werbeunterbrechung bis 00:30 Uhr. Der Film selbst hat in seiner TV-Version eine Laufzeit von 111 Minuten hat. Die Wiederholung folgt nachts um 02:00 Uhr.

