Heute im TV: Absolutes Sci-Fi-Meisterwerk von Steven Spielberg, dessen Ende er bis heute bereut

Noch bevor E.T. - Der Außerirdische für Aufsehen sorgte, zeigte Steven Spielberg eine andere Alien-Begegnung im Kino. Das gefeierte Sci-Fi-Meisterwerk aus den 70ern läuft heute im TV.

Schon so einige Film-Klassiker entstanden unter der Regie von Steven Spielberg, dazu zählt auch der 1977 erschienene Sci-Fi-Film Unheimliche Begegnung der dritten Art, der heute im TV läuft. Trotz gefeierter Kritiken und einem beeindruckenden Einspielergebnis von 340 Millionen US-Dollar bereut Spielberg das Ende des Alien-Films bis heute.

Heute wird es mysteriös im TV mit Unheimliche Begegnung der dritten Art

In der Wüste Arizonas machen Forscher eine beeindruckende Entdeckung: Die im Zweiten Weltkrieg verschwundene Fliegerstaffel Flight 19. Kurioserweise ist diese damals über dem Bermudadreieck abgestürzt. Die mysteriösen Vorkommnisse häufen sich und auch zwei sich im Himmel befindende Flugzeuge entgehen nur knapp der Kollision mit einem unbekannten Flugobjekt.

Eine unheimliche Begegnung hat auch der Arbeiter und Familienvater Roy Neary (Richard Dreyfuss) gemacht, der nun den Kontakt mit den angeblichen Außerirdischen sucht. Den will auch Jillian (Melinda Dillon), denn ihr dreijähriger Sohn wurde von einer Erscheinung entführt. Ihre Suche führt die beiden zur Gebirgsformation Devils Tower, wo sie in Kontakt mit den Außerirdischen treten können.

Spielberg bereut Ende des Sci-Fi-Hits Unheimliche Begegnung der dritten Art

Sowohl Fans als auch Kritiker:innen feiern den mystischen Film, der auf Rotten Tomatoes Wertungen von 85 bzw. 90 Prozent erhielt. Auch bei uns landet er auf Platz 7 der besten amerikanischen Hard Sci-Fis. Dennoch hat Steven Spielberg an seinem Film etwas auszusetzen und das betrifft das Ende der Fassung für die Special Edition fürs Heimkino. Diese enthält eine Szene, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war.

Achtung, es folgen Spoiler!

Sony Unheimliche Begegnung der dritten Art

Am Ende des Films schafft es Roy Neary tatsächlich, Kontakt mit der dritten Art aufzunehmen. Die Aliens erwählen ihn, sie im Raumschiff zu begleiten. Roy verschwindet im UFO. Doch in der Heimkinofassung wird außerdem gezeigt, wie der Familienvater durchs Mutterschiff läuft, wodurch ein Mysterium verraten wird, was Spielberg lieber für sich behalten hätte und bis heute bereut.

Bei seinem nächsten Sci-Fi-Hit wird er sich sicherlich nicht so leicht vom Studio reinreden lassen. Der für den 15. Mai 2026 geplante Film The Dish (unbestätigter Titel) wird sich voraussichtlich wieder um Aliens und UFOs drehen. Bisher sind aus dem Cast die Stars Emily Blunt und Challengers-Rivale Josh O'Connor bekannt. Auf das kommende Projekt könnt ihr euch mit Unheimliche Begegnung der Dritten Art perfekt einstimmen.

Wann läuft der Alien-Film Unheimliche Begegnung der dritten Art im TV?

3Sat zeigt Spielbergs gefeierten Sci-Fi-Film am heutigen Dienstag, den 20. August um 22:25 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt Unheimliche Begegnung der Dritten Art bei Prime Video kaufen oder leihen.

