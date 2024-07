Steven Spielbergs neuer Sci-Fi-Film holt Star der Stunde an Bord – aber der durchgesickerte Titel hat mehrere Bedeutungen

Josh O'Connor, der zuletzt in Challengers zu sehen war, steht demnächst für Steven Spielberg vor der Kamera. Er soll in seinem neuen Sci-Fi-Film über UFOs mitspielen, dessen Titel womöglich auch schon bekannt ist.

Regiegröße Steven Spielberg hat den nächsten Casting-Coup für sein kommendes Sci-Fi-Projekt gelandet. Nachdem bereits Emily Blunt für die Besetzung bestätigt wurde, ist jetzt auch Challengers-Rivale Josh O'Connor mit an Bord, der gerade zu einem viel beachteten Star aufsteigt.

Fans der Netflix-Serie The Crown kennen den britischen Schauspieler als jungen Prinz Charles. Außerdem ist er demnächst in Knives Out 3 zu sehen. Nun wird er bei Spielbergs neuem UFO-Film mitwirken, dessen Titel bisher geheim war.

Steven Spielbergs neuer Sci-Fi-Film heißt (vielleicht) The Dish

Nach Filmen wie Unheimliche Begegnung der dritten Art, Krieg der Welten und Minority Report trägt Spielbergs nächster Sci-Fi-Film womöglich den Titel The Dish. Gemeint sein kann damit beispielsweise eine Radarschüssel, die Signale aus dem All empfängt, oder der Teil einer fliegenden Untertasse. Beides sind plausible Elemente für einen UFO-Streifen. Vielleicht ist in einer dritten Übersetzung auch ein (außerirdisches) Gericht gemeint. Womöglich aus dem Kochbuch der Simpsons-Aliens: "Wie man (für) 40 Menschen kocht"?

Warner Bros. Josh O'Connor in Challengers

Dass der Film so heißt, wird von Empire vermutet. Die britische Entertainment-Seite berichtete nicht nur von Josh O'Connors Besetzung, sondern hat auch ein für Mai 2026 eingeplantes Projekt in den Plänen von Universal Pictures entdeckt. Bestätigt wurde diese Vermutung nicht offiziell. Es könnte sich auch um den vorläufigen Arbeitstitel des Films handeln.

Über die Handlung von The Dish (?) kann man bislang auch nur spekulieren. Vermutet werden darf, dass Spielberg zu seinem Wohlfühl-Thema (Aliens und Raumschiffe) zurückkehrt. Familien- und vor allem Daddy-Issues sind ebenfalls nicht unwahrscheinlich.

Hoffen wir nur, dass Spielberg diesmal gleich sein gewünschtes Ende drehen kann. In den 1970er Jahren war dem damals jungen Filmemacher dieser Wunsch bei seinem ersten Sci-Fi-Film Unheimliche Begegnung der dritten Art nicht vergönnt, weshalb er eine Szene am Filmende bis heute nicht ausstehen kann.

Apropos Enden ...

