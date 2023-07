Heute im TV: Action-Katastrophe, die Jason Stathams beste Filmreihe komplett in den Boden gerammt hat

Jason Statham wurde vor allem durch eine Filmreihe in den 2000er Jahren zum Action-Star. Heute läuft der katastrophale Film im TV, der das Schicksal der Reihe besiegelte.

Wenn ein ganzes Franchise an einem Schauspieler hängt, sollte man ihn besser nicht austauschen. Was schon Action-Kracher wie xXx2: The Next Level lernten, gilt auch für das Ende von Jason Stathams größtem 2000er-Franchise. The Transporter Refueled ruinierte die Reihe komplett. Heute läuft er im TV.

Im TV: Action-Kracher, der Jason Statham durch Deadpool-Star ersetzte

Das Konzept des vierten The Transporter-Films unterscheidet sich nicht wirklich von dem seiner Vorgänger: Der mysteriöse Profi-Fahrer Frank (Ed Skrein aus Deadpool) bricht bei einem zwielichtigen Auftrag seine selbstauferlegten Regeln. Dieses Mal wird er in einen Bankraub von vier traumatisierten Frauen verwickelt, die sich an ihrem Peiniger rächen wollen.

Universum Film Ed Skrein in The Transporter Refueled

Die Story klingt eigentlich nicht übel, verlor durch die lieblose Umsetzung aber jegliche Triebkraft. Die Filmkritik verriss den Film (via Metacritic ) und bemängelte insbesondere die fehlende Kreativität. Finanziell war der Film kein herber Flop, aber dennoch eine Enttäuschung (via The Numbers ). Grund wird nicht zuletzt ein fehlender Jason Statham als charismatisches Zentrum des Films gewesen sein.

Wann läuft The Transporter Refueled im TV?

The Transporter Refueled läuft am heutigen Donnerstag, den 6. Juli 2023, um 22.15 Uhr auf VOX. Regie führte Camille Delamarre, der unter anderem auch an dem Sci-Fi-Kracher Lockout beteiligt war.

