Heute im TV: Action-Neustart mit Marvel-Star hat ein ganzes Universum begraben

Heute läuft Das Bourne Vermächtnis auf RTL II. Trotz finanziell geglücktem Neustart der Reihe wurde Jeremy Renner als Matt Damon-Nachfolger direkt wieder fallen gelassen.

Nach drei Teilen galt die Bourne-Reihe rund um Matt Damon als Geheimagent mit Gedächtnisverlust erstmal als beendet. Jedes erfolgreiche Hollywood-Franchise ist aber nur so lange abgeschlossen, bis plötzlich doch ein weiterer Teil angekündigt wird. Auch die Actionreihe mit Damon wurde nach Das Bourne Ultimatum 2012 fortgesetzt, allerdings mit einem neuen Hauptdarsteller.

In Das Bourne Vermächtnis spielt Jeremy Renner, der vor allem als Hawkeye aus dem Marvel-Filmuniversum bekannt ist, den Matt Damon-Nachfolger. Das veränderte Bourne-Franchise mit dem MCU-Darsteller wurde aber schnell wieder begraben.

Nach Jeremy Renner wurde Matt Damon für Jason Bourne zurückgeholt

In Das Bourne Vermächtnis spielt Jeremy Renner den Agenten Aaron Cross, der wie Jason Bourne an dem CIA-Programm Operation Outcome teilgenommen hat. Als Supersoldat will er seine Vergangenheit mithilfe der Wissenschaftlerin Stephanie Snyder (Rachel Weisz) ebenfalls erforschen. Dabei ist ihm der CIA-Agent Byer (Edward Norton) aber schon dicht auf den Fersen, um die Spuren des geheimen Programms zu verwischen.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Das Bourne Vermächtnis:

Das Bourne Vermächtnis - Trailer 2 (Deutsch) HD

Tony Gilroy, der an den drei vorherigen Bourne-Filmen schon am Drehbuch mitgeschrieben hat, inszenierte den vierten Teil der Reihe komplett ohne Matt Damons Figur. An den Kinokassen wurde Das Bourne Vermächtnis zu einem milden Erfolg, der laut Box Office Mojo weltweit über 270 Millionen Dollar bei einem Budget von 125 Millionen Dollar einspielte.

2013 wurde dann ein neuer Bourne-Film angekündigt, in dem Jeremy Renner als Aaron Cross zuerst wieder dabei sein sollte. Die Pläne entwickelten sich jedoch immer schwammiger und das Studio wollte auch den bisherigen Regisseur Paul Greengrass sowie Matt Damon als etablierten Star zurückholen. Am Ende setzte sich ein fünfter Bourne-Film durch, der 2016 unter dem schlichten Titel Jason Bourne von Greengrass mit Damon erschienen ist.

Das Bourne-Universum mit Jeremy Renner wurde seitdem nicht mehr erwähnt. Selbst anfängliche Crossover-Pläne mit Jason Bourne und Aaron Cross wurden wohl für immer fallen gelassen. Dadurch ist dieses Action-Universum innerhalb der Bourne-Reihe nach nur einem Film schon wieder begraben.

Das Bourne Vermächtnis läuft heute um 20:15 Uhr auf RTL II.

Hättet ihr gerne mehr Jeremy Renner-Filme im Bourne-Universum gesehen?