Heute im TV: Actionreicher Thriller über eiskalte Profikillerin, der leider nie fortgesetzt wurde

Heute könnt ihr euch im TV eine dicke Ladung Action abholen, die es in sich hat. Der Film wurde leider nie fortgesetzt, ist selbst aber ein inoffizielles Sequel.

Profikiller:innen bei der Arbeit zuzuschauen wäre im echten Leben höchst traumatisierend, kann im (Heim-)Kino aber sehr viel Spaß machen. So auch in diesem Fall: Colombiana zeigt Zoe Saldaña auf ihrem unerbittlichen Rachefeldzug gegen die Mörder ihrer Familie.

Der Action-Thriller läuft heute im TV und Fans warten immer noch vergeblich auf eine Fortsetzung.

Worum geht's im Thriller Colombiana mit Zoe Saldaña?

Als sie noch ein kleines Kind war, wurden die Eltern der jungen Cataleya (Saldaña) ermordet. Ein kolumbianischer Drogenboss und seine Handlanger haben die Familie auf dem Gewissen und das neunjährige Mädchen musste bei ihrem Onkel in Chicago unterkommen. Der Onkel hat es allerdings faustdick hinter den Ohren und bildete die kleine Cataleya zu einer höchst fähigen und kaltblütigen Profikillerin aus.

Nach einigen Jahren will sie ihren Racheplan endlich in die Tat umsetzen und wäre theoretisch auch perfekt dafür ausgebildet. Doch der Drogenboss macht gemeinsame Sache mit der CIA und Cataleya selbst wird vom FBI gejagt.

Colombiana wurde nie fortgesetzt, sollte selbst aber ursprünglich ein Sequel werden

Falls euch der Anfang von Colombiana und die Geschichte rund um die junge Cataleya bekannt vorkommt, ist das kein Zufall. Das Ganze erinnert nämlich nicht von ungefähr an die Ausgangslage, die Léon - Der Profi geschaffen hat. Regisseur und Autor Luc Besson wollte lange Zeit dazu drehen. Das Skript dazu gab es schon, es hieß Mathilda. Nur ist nie etwas daraus geworden, weshalb das Drehbuch schließlich in abgewandelter Form als Colombiana verfilmt wurde.

Eine Fortsetzung des Action-Films rund um die erwachsen gewordene Profikillerin wird es aber wohl leider ebenfalls nicht geben (obwohl das offene Ende natürlich dazu einladen würde). Dafür kam Colombiana zu schlecht bei der Kritik weg (siehe Rotten Tomatoes ) und auch an den Kinokassen blieb die Performance eher bescheiden (via The Numbers ).

Ein Blick lohnt sich natürlich trotzdem, sonst würden wir den auf Hochglanz polierten Profikillerinnenfilm gar nicht hier empfehlen. Bei den durchschnittlichen User-Bewertungen auf Moviepilot kommt der Action-Streifen immerhin auf einen ziemlich soliden Wert von 6,5.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Colombiana?

Colombiana wird am heutigen Samstag, den 26. April auf VOX ausgestrahlt, und zwar um 22:30 Uhr. Der Thriller dauert bis um 0:40 Uhr, eine Wiederholung läuft erst einmal nicht.

In einer klassischen Streaming-Flatrate könnt ihr den Action-Film aktuell auch nicht schauen, es gibt ihn aber bei MagentaTV, Apple TV oder Maxdome und natürlich auf Amazon.

