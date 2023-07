Heute im TV: Der größenwahnsinnige Action-Flop, der "Arnold Schwarzeneggers Karriere versaute"

Heute läuft im TV ein legendärer Action-Flop, der Arnold Schwarzeneggers Karriere eine schmerzhafte Delle verpasste. Die Dreharbeiten waren von haarsträubendem Chaos geprägt.

Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger im TV: Star fiel beim Dreh in Ohnmacht

Last Action Hero ist ein toller Film. Er ist witzig und actionreich und sehr charmant. Aber als der Film 1993 in die Kinos kam, dachten die Leute anders. Viele Kritiker:innen verrissen ihn (via Variety ), er floppte an den Kinokassen (via Box Office Mojo ). Und das, nachdem seine Dreharbeiten Arnold Schwarzeneggers Karriere trug großen Schaden davon. Heute läuft er im TV.

Der Film von Stirb langsam-Regisseur John McTiernan dreht sich um den jungen Filmliebhaber Danny (Austin O'Brien), dessen größter Leinwandheld der Action-Cop Jack Slater (Schwarzenegger) ist. Durch ein magisches Kinoticket gelangt Danny plötzlich in Slaters fiktive Welt und muss ihm helfen, dem finsteren Killer Benedict (Charles Dance) das Handwerk zu legen.

Von der ersten Minute an soll der Dreh der Action-Komödie laut Empire eine einzige Katastrophe gewesen sein. Zig nebeneinander angeheuerte Autor:innen, unter anderem Star Wars-Ikone Carrie Fisher, sorgten für einen völlig heterogenen Tonfall zwischen harter Action, Furzwitzen und Zeichentrickfiguren. Das Studio wollte die Probleme mit unglaublichen Geldmengen glattbügeln und ließ sogar an einer NASA-Rakete Werbung für den Film anbringen.

Das Budget stieg in kaum bezahlbare Höhen und die Zeit für die Dreharbeiten wurde extrem knapp. Der Druck war so immens, dass selbst weitergedreht wurde, als Star O'Brien bei einem Stunt die Besinnung verlor. Wie der Schauspieler den Regisseur McTiernan gegenüber Empire zitiert, könne man sich die Pause schlicht nicht leisten.

Der Kinoflop "versaute [Schwarzeneggers] Karriere", lautet am Ende das Fazit von Autor Zak Penn gegenüber der Huffington Post . Tatsächlich hat in den 30 Jahren seit Erscheinen aber eine Neubewertung stattgefunden (via A.V. Club ). Last Action Hero lohnt sich immer, überall, Chaos-Dreh hin oder her.

Wann läuft Last Action Hero im TV?

Last Action Hero läuft am heutigen Samstag, den 8. Juli 2023, um 20.15 Uhr auf ZDFneo. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 4.15 Uhr nachholen. Neben Schwarzenegger, O'Brien und Dance ist unter anderem Ian McKellen (Der Herr der Ringe) vor der Kamera zu sehen.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.