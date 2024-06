Heute im TV: Beginn einer der kontroversesten Filmreihen aller Zeiten, die über 1 Milliarde einspielte

Bei VOX läuft am Montag der Auftakt zu einer Erotik-Thriller-Reihe, die damals zum Box Office-Hit wurde. Die komplette Trilogie spielte über eine Milliarde Dollar ein, musste aber extrem viel Kritik einstecken.

Die Fifty Shades-Bücher begannen als Twilight-Fanfiction und wurden dann durch ihre schlüpfrige Sadomaso-Thematik zu Bestsellern. Wenig überraschend kam es auch zu Verfilmungen der Bücher von Autorin E.L. James, wobei die Filme ebenfalls zu finanziellen Erfolgen wurden.

Den ersten Teil Fifty Shades of Grey von Regisseurin Sam Taylor-Johnson könnt ihr am Montagabend bei VOX schauen – wenn ihr nicht zu den zahlreichen Menschen gehört, die die Fifty Shades-Reihe nicht ausstehen können.

Erotik-Thriller im TV: Darum geht es im ersten Fifty Shades of Grey-Film

In der Roman-Verfilmung nimmt die 21-jährige Studentin Anastasia Steele (Dakota Johnson) Kontakt mit dem Milliardär Christian Grey (Jamie Dornan) auf, den sie für ihre Uni-Zeitung interviewen will. Sie verfällt ihm sofort und lässt sich auf eine Romanze ein, die ihr die Welt des Sadomasochismus eröffnet. Dabei kommt sie auch immer stärker hinter die düsteren Geheimnisse ihres mysteriösen Liebhabers.



Die Fifty Shades-Filme waren sehr erfolgreich an den Kinokassen

Weltweit spielte der erste Teil der Reihe an den Kinokassen über 570 Millionen Dollar ein. Die beiden Fortsetzungen Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe und Fifty Shades of Grey 3 - Befreite Lust waren weniger erfolgreich, doch zusammengerechnet kommt das Franchise laut The Numbers trotzdem auf ein weltweites Box Office-Ergebnis von stolzen 1,3 Milliarden Dollar.

Hier könnt ihr noch ein Featurette zu Fifty Shades of Grey schauen:

Fifty Shades of Grey - Featurette Die Welt von Christian Grey (Deutsch) HD

Wann läuft der erste Fifty Shades of Grey-Teil im TV?

VOX strahlt den Erotik-Thriller am 3. Juni 2024 um 20:15 Uhr aus. Mit Werbeunterbrechungen läuft der Film bis 22:45 Uhr. Alternativ könnt ihr Fifty Shades of Grey zurzeit im Streaming-Abo bei Skys WOW oder RTL+ schauen.