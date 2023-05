Heute im TV: Bildgewaltige Sci-Fi-Fortsetzung, die den Fehler des ersten Teils korrigiert (und wie!)

Auf ProSieben läuft am Freitagabend Godzilla II: King of the Monsters. Während der erste Teil sehr wenige Szenen mit dem legendären Monster hatte, ist Teil 2 ein wahrer Kreaturen-Overkill.

Als Monster-Film mit dem vielleicht legendärsten Vertreter des Genres überhaupt waren viele Fans von der 2014er-Version von Godzilla enttäuscht. Die ikonische Riesenechse ist in dem Sci-Fi-Fantasy-Blockbuster insgesamt nur gut acht Minuten lang zu sehen. Für die Fortsetzung Godzilla 2: King of the Monsters, die am Freitag um 20:15 Uhr von ProSieben ausgestrahlt wird, wurde zum Ausgleich der andere Weg gewählt. Das Sequel von Michael Dougherty ist mit mehr Monstern vollgestopft, als ihr auf den ersten Blick zählen könnt!

In dem Sci-Fi-Exzess Godzilla II verstecken sich viele Monster

Im Sequel wird die Wissenschaftlerin Emma Russell (Vera Farmiga) von dem Terroristen Jonah Alan (Charles Dance) entführt, da sie mit den Titanen Mothra, Rodan und Ghidorah kommunizieren kann. Der Bösewicht plant, alle Giganten zu wecken und gegen die Menschheit zu entfesseln.

Mit dieser größenwahnsinnigen Prämisse bügelt Godzilla II: King of the Monsters das kontroverseste Problem aus dem Vorgänger aus. Die Fortsetzung ist purer Exzess, in dem ein Monster nach dem anderen im Kampf gegen die titelgebende Kreatur entfesselt wird. Insgesamt verstecken sich im Sequel sogar über 20 Monster, die teilweise nur für wenige Sekunden zu sehen sind.

Mehr dazu lesen: Bildgewaltige Fantasy-Action: In Godzilla 2 verstecken sich über 20 Monster



Gleichzeitig bereitet Godzilla II: King of the Monster schon mal den Film vor, auf den alle Fans von Anfang an gewartet haben. 2021 erschien Godzilla vs. Kong, in dem die zwei berühmtesten Monster-Legenden endlich in einem epischen Duell aufeinanderprallen.

Podcast für Sci-Fi-Fans: Star Trek ist so gut wie seit 20 Jahren nicht mehr

Star Trek ist eine der bedeutendsten Science-Fiction-Reihen überhaupt. Doch nach Beginn des neuen Jahrtausends schlitterte das Franchise in die Krise. Versuche eines Neustarts spalteten die Fans – im Kino genauso wie im Fernsehen. Jetzt ist Star Trek trotzdem so gut wie seit Jahren nicht mehr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erklären in der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber, warum ihr der bald 60 Jahre alten Sci-Fi-Reihe eine Chance geben solltet, und empfehlen euch drei neue Serien, die sich unbedingt lohnen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.