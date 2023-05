Heute im TV: 123 Minuten Sci-Fi-Action, die legendäre Reihe neu belebte – obwohl die Haupt-Attraktion nicht mal 10 Minuten (!) zu sehen ist

Am Sonntagabend läuft Godzilla von 2014 auf Sat. 1. Der Monster-Blockbuster liefert eine intensive Zerstörungs-Orgie, in der die ikonische Kreatur selbst kaum zu sehen ist.

Monster-Filme locken vor allem damit, dass die massiven Kreaturen möglichst viel in voller Pracht zu sehen sind. Der Godzilla-Film von 2014 geht den umgekehrten Weg, was viele Fans damals verärgerte. Rogue One: A Star Wars Story-Regisseur Gareth Edwards entfesselt mit seinem Sci-Fi-Blockbuster eine beklemmende Zerstörungs-Invasion, in der die Kreatur kaum zu sehen ist. Sat. 1 strahlt Godzilla von 2014 am Sonntag um 22:35 Uhr aus.

Godzilla ist in seinem eigenen Film nur 8 Minuten zu sehen

In der Handlung des Films findet der Sohn eines 15 Jahre zuvor bei einer nuklearen Katastrophe umgekommenen Wissenschaftlers heraus, dass das Militär in der Sperrzone einen riesigen Kokon bewacht. Zusammen mit seiner Frau Elle (Elizabeth Olsen) muss Brody (Aaron Taylor-Johnson) ein neues Desaster verhindern, bei dem ihnen nur das legendäre Monster Godzilla helfen kann.

Wie Slash Film berichtete, dauert es in dem 123 Minuten langen Sci-Fi-Blockbuster bis zur 60. Minute, bevor die ikonische Riesen-Echse erstmals in einer Nahaufnahme zu sehen ist.

Auf YouTube gibt es außerdem einen Zusammenschnitt, der sämtliche Godzilla-Szenen aus dem Film versammelt. Am Ende kommt der König der Monster auf eine Screentime von nur gut 8 Minuten:

Wer bombastische Monster-Action erwartet, ist bei der 2014er-Version von Godzilla also an der falschen Adresse. Der Sci-Fi-Kracher von Gareth Edwards punktet trotzdem als spektakulärer Katastrophen-Bombast, der die massive Wirkung des legendären Monsters nur noch verstärkt, indem es so selten in voller Pracht zu sehen ist. Und für alle anderen gibt es mittlerweile ja Godzilla vs. Kong, den ihr zurzeit im Amazon Prime-Abo streamen könnt. *

