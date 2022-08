Heute im TV: Blutrünstiger Action-Kracher, auf dessen Fortsetzung wir seit 9 Jahren warten

Heute läuft der zweite Teil einer skurrilen Action-Trash-Reihe im TV. Das Finale bleibt uns der Kult-Regisseur seit fast einem Jahrzehnt schuldig.

Kult-Regisseur Robert Rodriguez (From Dusk till Dawn) ist für seine Freundschaft zu Quentin Tarantino und seine Liebe zu blutigen B-Movies bekannt. Letztere ist auch für seine Machete-Filme verantwortlich, deren zweiter Teil Machete Kills heute im TV läuft. Trotz Trilogie-Plänen sollte es das letzte Abenteuer für Danny Trejos Buschmesser-schwingenden Mexikaner sein.

Im TV: Blutige Action-Orgie war der Kritik trotz vieler Stars zu trashig

Dabei übertrifft Machete Kills seinen Vorgänger zumindest in Sachen Story-Wahn. Machete (Trejo) wird hier immerhin von einem promiskuitiven US-Präsidenten (Charlie Sheen) gegen einen wahnsinnigen Elon-Musk-Verschnitt (Mel Gibson) gehetzt, der auf seiner Raumstation eine neue Welt erschaffen möchte. Ferner treten Amber Heard als schlagkräftige Schönheitskönigin und Lady Gaga als Identität eines mörderischen Gestaltwandlers auf. Und Michelle Rodriguez ist auch wieder mit dabei.

Schaut euch hier den Trailer zu Machete Kills an:

Machete Kills - Trailer (Deutsch) HD

Der völlig entgrenzte Action-Spaß fand bei Kritik und Publikum aber leider nicht mehr denselben Anklang wie der Vorgänger. Der Film sei "so gleichgültig, dass er weniger unterhalte als ein Austin-Powers-Film", schrieb etwa Vulture . "Merklich dümmer und weniger haarsträubend als sein Vorgänger", urteilte auch Variety .

Schlechte Kritiken und fehlende Zuschauer-Neugier trug zu einer äußerst mauen Bilanz an den Kinokassen bei, die nicht einmal die Produktionskosten wieder einspielte (via The Numbers ). Der ursprünglich geplante dritte Teil Machete Kills Again wie auch ein möglicher Teil 4 namens Machete Kills Again...in Space verschwanden damit unter dem Teppich. In bester B-Movie-Manier fertigte Rodriguez für das Weltraum-Abenteuer immerhin noch einen Fake-Trailer an (via YouTube ).

Wann läuft Machete Kills von mit Danny Trejo im TV?

Machete Kills kommt heute um 22.00 Uhr auf Nitro. Ohne Werbung hat der Film eine Länge von 107 Minuten. Auch Antonio Banderas und Walton Goggins (Django Unchained) sind beim Cast mit dabei.

Machete Kills bei WOW streamen

