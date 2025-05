Heute im TV: Bombastischer Action-Blockbuster mit Schauspielgott als genialem Bösewicht

Am Dienstag läuft der dritte Teil einer Action-Reihe im TV, die sich von Film zu Film selbst an Stunts übertrifft. Teil 3 punktet aber vor allem mit einem unvergesslichen Bösewicht.

Die Mission: Impossible-Reihe mit Tom Cruise setzt seit knapp 30 Jahren immer wieder neue Action-Maßstäbe. Mittlerweile geht es fast nur noch darum, mit welchen waghalsigen Stunts der Star als Agent Ethan Hunt vor der Kamera wieder sein Leben riskiert.

Vor dem Release von Mission: Impossible 8 - The Final Reckoning läuft am Dienstagabend der dritte Teil im TV, der von Star Wars 7 & 9-Regisseur J.J. Abrams inszeniert wurde. Mission: Impossible 3 trumpft neben der Hochglanz-Action aber vor allem mit einem Bösewicht auf, der in der Reihe ein seltener Glücksfall ist.

Mission: Impossible 3 begeistert mit genialer Bösewicht-Performance

Im dritten Teil hat sich Ethan eigentlich vom aktiven IMF-Dienst zurückgezogen, um ein ruhiges Leben mit seiner Freundin Julia (Michelle Monaghan) zu verbringen. Als seine frühere Schülerin Lindsey (Keri Russell) von dem Waffenhändler Owen Davian (Philip Seymour Hoffman) entführt und bei der Rettungsaktion von diesem grausam getötet wird, sinnt Ethan auf Rache.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Mission: Impossible 3:

Mission Impossible 3 - Trailer 2 (Deutsch)

Das Mission: Impossible-Franchise bekommt in Teil 3 also einen deutlich persönlicheren Anstrich, was die Motivation von Ethan Hunt betrifft. Die Action wurde von Abrams nach dem überzeichneten John Woo-Vorgänger deutlich geerdeter umgesetzt.

Das absolute Highlight von Mission: Impossible 3 ist aber die Schauspielleistung von Philip Seymour Hoffman. Der Charakterdarsteller, der 2014 verstorben ist und sonst vor allem durch feinfühlige, sanftmütigere Performances bekannt war, verkörpert Antagonist Owen Davian als geradezu sadistischen Widerling.

Die beängstigende Intensität, mit der der Star seine Rolle spielt, wird schon in der Eröffnungssequenz von Mission: Impossible 3 deutlich. Die greift in der Handlung des Films voraus und zeigt direkt eine besonders drastische Szene zwischen dem Bösewicht und Ethan am Tiefpunkt. Auch die Szene, in der Hoffman Tom Cruise verkörpern muss, der als Ethan wiederum eine Maske von Davian trägt, ist absolut brillante Schauspielkunst.

Da die Bösewichte im Mission: Impossible-Franchise sonst oftmals blass und nebensächlich ausfallen, ist die Besetzung von Philip Seymour Hoffman ein Glücksfall, der Teil 3 einen unverkennbaren Stempel aufdrückt.

Wann läuft Mission: Impossible 3 im TV?

Kabel Eins strahlt den Action-Kracher am 20. Mai 2025 um 20:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Mission: Impossible 3 alternativ jederzeit bei Paramount+ im Abo streamen. Im Kino läuft ab dem 21. Mai 2025 mit Mission: Impossible 8 - The Final Reckoning dann das große Finale der Reihe.