Heute im TV: Brad Pitts beste Action-Rolle in einem epochalen Blockbuster, der fast 3 Stunden lang fesselt

Bevor der nächste Blockbuster mit Brad Pitt im Kino startet, habt ihr heute Abend die Möglichkeit, den Hollywood-Star in seiner bisher besten Action-Rolle im Fernsehen zu erleben.

Brad Pitt ist einer der größten Hollywoods-Stars unserer Zeit. In den vergangenen Jahren beeindruckte er in Once Upon a Time in Hollywood und Ad Astra. Diesen Sommer mischt er das Blockbuster-Kino mit F1 und schwingt sich hinter das Lenkrad eines Formel-1-Rennwagens, der mit rasender Geschwindigkeit über den Asphalt brettert.

Seine größte Action-Rolle spielte er in einem anderen Genre: In dem monumentalen Troja von Wolfgang Petersen übernimmt er den Part des unerschrockenen Kriegers Achilles, der sich heldenhaft in jede Schlacht stürzt. Selten baute Pitt eine dermaßen überwältigende Präsenz in einem Film auf. Heute könnt ihr sie im TV erleben.

Troja heute im TV: Brad Pitt als Action-Gott Achilles

Die Geschichte von Troja geht auf Homers Ilias zurück und wurde von Game of Thrones-Autor David Benioff geschrieben. Die Belagerung der titelgebenden Stadt entfaltet sich in einem fast dreistündigen Epos voller Intrigen, Verrat und Leidenschaft. Dazwischen fährt Petersen Filmschlachten auf, die über 15 Jahre später immer noch beeindrucken.

Hier könnt ihr den Trailer zu Troja schauen:

Troja - Trailer (Deutsch)

Der größte Star dieser Schlachten ist Pitts Achilles, auch wenn der Schauspieler seiner Darbietung sehr kritisch gegenübersteht. Vor vier Jahren verriet er in einem Interview, dass er ungern auf Troja zurückblickt. Es gibt jedoch nur wenige andere Filme in seiner Filmografie, in denen er mit seiner entfesselten Star-Power strahlte.

Hingebungsvoll fängt Petersen jede von Pitts Bewegungen ein, als könne er mit der Kamera eine jener formvollendeten Statuen schaffen, die über Jahrhunderte hinweg in den Bann zieht. Überlebensgroß wirkt Pitt durch die körperliche Makellosigkeit seines Helden. Gleichzeitig erzählt Troja vom Schweiß des Kriegers und seiner Verletzlichkeit.

Am eindrücklichsten passiert das, wenn sich Achilles vor den Toren der Stadt die Seele aus dem Leib schreit. Gefährlich und aggressiv wirkt er im Close-up, doch die Totale lässt ihn vor den riesigen Stadtmauern unbedeutend und klein wirken. Pitt balanciert die konträren Eindrücke mit einer pulsierenden wie einnehmenden Performance.

Zum Weiterlesen: Warum Troja kein Schandfleck in Brad Pitts Karriere ist

Action-Blockbuster: Wann läuft Troja mit Brad Pitt im TV?

Troja läuft heute Abend am 21. Februar 2025 um 20:15 Uhr auf RTL ZWEI. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:30 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 01:50 Uhr. Wenn ihr den Film streamen wollt, müsst ihr auf das Kauf- und Leihangebot der gängigen VOD-Anbieter zurückgreifen. In einer Streaming-Flat steht er aktuell nicht zur Verfügung.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im März 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.