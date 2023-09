Heute im TV: Daniel Radcliffes vergessener erster Film, der 8 Monate vor (!) dem ersten Harry Potter-Teil im Kino lief

Mit den Harry Potter-Filmen wurde Daniel Radcliffe auf der ganzen Welt bekannt. Tatsächlich handelt es sich bei dem Fantasy-Abenteuer aber gar nicht um seine erste Kinorolle.

Seit dem Ende der Harry Potter-Reihe ist Daniel Radcliffe in den unterschiedlichsten Filmen und Serien zu sehen. Unerschrocken nimmt er eine Rolle nach der anderen an und schreckt vor keiner schauspielerischen Herausforderungen zurück. Inzwischen hat er sich so ein beachtliches Post-Potter-Schaffen aufgebaut.

Was viele gar nicht wissen: Die Harry Potter-Filme markieren keinesfalls Radcliffes Debüt vor der Kamera. Schon vor der aufwendigen Fantasy-Verfilmung war er in zwei Produktionen zu sehen. 1999 spielte er in einer David Copperfield-Miniserie mit. 2001 folgte sein erster großer Kinofilm: Der Schneider von Panama.

Heute Abend könnt ihr euch den Film im Fernsehen anschauen.

Vor Harry Potter: Daniel Radcliffe spielte in Der Schneider von Panama an der Seite von Pierce Brosnan

Bei der Schneider von Panama handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Romans von John le Carré. Inszeniert wurde die Agenten-Komödie von John Boorman, der für Actionfilme wie Point Blank und Beim Sterben ist jeder der Erste bekannt ist. Die Geschichte dreht sich um einen MI6-Agenten, der nach Panama strafversetzt wird.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der Schneider von Panama schauen:

The Tailor of Panama - Trailer (English) HD

Während Pierce Brosnan in die Rolle des strafversetzten Agenten schlüpft, lernen wir auch den titelgebenden Schneider und dessen Familie kennen: die Pendels. Geoffrey Rush spielt den Harry Pendel, Jamie Lee Curtis seine Frau Louisa. Dazu gesellt sich Lola Boorman als Tochter Sarah und – ihr ahnt es – Daniel Radcliffe als Sohn Mark. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war Radcliffe gerade einmal neun Jahre alt.

Columbia Tristar Daniel Radcliffe in Der Schneider von Panama

Der Schneider von Panama kam im März 2001 in den USA ins Kino, bevor Radcliffe wenige Monate später im November zum ersten Mal als Harry Potter auf der großen Leinwand zu sehen war. Sieben weitere Abenteuer aus dem Fantasy-Universum sollten folgen, ehe er sich 2011 von Hogwarts verabschiedete.

Wann läuft Der Schneider von Panam im TV?

Der Schneider von Panama läuft heute Abend, am 9. September 2023, um 20:15 Uhr auf ZDFneo. Die Ausstrahlung geht bis 21:55 Uhr und wird nachts um 00:55 Uhr wiederholt.

