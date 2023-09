Heute im TV: Der Beginn einer der umstrittensten Film-Reihen, von der es bei Netflix den viel härteren Ersatz gibt

Bei VOX läuft am Donnerstag der erste Fifty Shades of Grey-Teil. Wem die Sadomaso-Erotik hier zu soft ist, sollte einen Blick auf die explizitere Netflix-Alternative werfen.

Was als Twilight-Fan-Fiction begann, wurde zu einer der erfolgreichsten und kontroversesten Film-Trilogien der letzten 10 Jahre. Gemeint sind die Fifty Shades of Grey-Filme, die die Romane von E.L. James in drei Filme verwandelten, die an den weltweiten Kinokassen über eine Milliarde Dollar einspielten.

VOX strahlt am Donnerstag den ersten Teil Fifty Shades of Grey aus. Wem die Sadomaso-Erotik zu soft oder albern ist, bekommt bei Netflix den expliziteren Ersatz.

Darum geht es in Fifty Shades of Grey

In der Handlung der Roman-Verfilmung nimmt die 21-jährige Studentin Anastasia Steele (Dakota Johnson) Kontakt mit dem Milliardär Christian Grey (Jamie Dornan) auf, den sie für ihre Uni-Zeitung interviewen will. Sie verfällt dem mysteriösen Mann schnell und lässt sich mit ihm auf eine Romanze ein, die ihr die Welt des Sadomasochismus eröffnet.



Die explizitere Fifty Shades-Alternative 365 Days bei Netflix

Die derbere Fifty Shades-Variante bekommt ihr im Netflix-Abo. 365 Days dreht sich um Laura (Anna Maria Sieklucka), die bei einem Sizilien-Ausflug von Mafia-Boss Massimo (Michele Morrone) entführt wird. In 365 Tagen will er dafür sorgen, dass sich Laura in ihn verliebt. Das führt zu expliziten Szenen, die die Momente zwischen Dakota Johnsons und Jamie Dornans Figuren prüde wirken lassen. Aus 365 Days ist mittlerweile auch eine Trilogie bei Netflix entstanden.

Fifty Shades of Grey läuft bei VOX am 14. September 2023 um 20:15 Uhr. Hierbei handelt es sich um eine geschnittene FSK 12-Fassung. Zusätzlich zur FSK 16-Kinoversion bekommt ihr bei Amazon die längere FSK 18-Fassung mit mehr expliziten Details. *

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.