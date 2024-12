Heute im TV: Der beste Sci-Fi-Horror-Film aller Zeiten

Die Filmgeschichte wäre vermutlich eine andere, wenn es den heutigen TV-Tipp nicht gäbe. Es handelt sich dabei um ein Science-Fiction-Horror-Meisterwerk.

Längst gilt Regisseur Ridley Scott (Blade Runner) als einer der ganz Großen seiner Zunft. Selbst im recht hohen Alter von 87 Jahren dreht der Brite nach wie vor fleißig einen Film nach dem anderen und ist auch aktuell mit Gladiator II im Kino vertreten. Im Gegensatz zu Kollege Quentin Tarantino denkt er nicht daran, in Regie-Rente zu gehen.

Dass Scott dieses Privileg der stetigen Arbeit genießen kann, liegt natürlich auch an den Erfolgen seiner Vergangenheit. So traf er 1979 mit seinem gerade mal zweiten Spielfilm als Regisseur voll ins Schwarze und ebnete sich selbst den Weg in den Hollywood-Olymp. Die Rede ist von Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt.

Heute Abend läuft das Sci-Fi-Horror-Meisterwerk im TV.

Sci-Fi-Horror Alien im TV: Im Weltraum hört dich niemand schreien

In Alien steht die Besatzung des Raumschiffs Nostromo im Mittelpunkt. Diese erwacht ungeplanterweise aus ihrem Kälteschlaf, da der Zentralcomputer ein mysteriöses Funksignal abgefangen hat, dem nun nachgegangen werden soll. Statt der Erde steuert die Crew um Captain Dallas (Tom Skerritt) und der dritten Offizierin Ellen Ripley (Sigourney Weaver) einen Himmelskörper fernab ihres Heimatplaneten an.

Eine falsche Entscheidung, wie sich ziemlich schnell herausstellen wird. Am Ursprung des Signals angekommen, entdecken Ripley und Co. nämlich eine außerirdische Spezies, die alles andere als wohlgesonnen gegenüber Menschen ist. Ein blutig-schleimiger Albtraum nimmt seinen Lauf.

Unerreicht und stilprägend: Alien ist ein Meilenstein der Filmgeschichte

Auch wenn Alien nur existiert, weil Ridley Scott drei Monate lang deprimiert war, schuf der Regisseur einen wahren Meilenstein des Sci-Fi-Horror-Kinos. Seitdem muss sich jeder Genre-Beitrag mit seinem Film messen lassen. Die Erkenntnis ist so gut wie immer dieselbe: Scotts Alien bleibt unerreicht.

Daran änderten auch sämtliche Fortsetzungen, Prequels und Crossover-Filme des Alien-Franchises nichts, die das Original nach sich zog. Denn Scotts Werk von 1979 ist ein Alien-Film, wie es ihn danach nie wieder gab. Der Regisseur verzichtete auf spektakuläre Action und setzte stattdessen auf dichte Atmosphäre sowie präzise ausgearbeitetes Set-Design. Auch Splatter-Szenen nehmen keine Überhand und wirken dadurch umso heftiger nach.

Dasselbe gilt für das titelgebende Monster, das man lange Zeit kaum zu Gesicht bekommt. Wenn es dann aber auftritt, erzeugt es einfach das pure Grauen. Diesem stellt sich zudem mit Sigourney Weavers Ripley eine Heldin gegenüber, die bei aller Widerstandsfähigkeit und Cleverness jederzeit Nahbarkeit vermittelt und so zur Ikone des Genres wurde.

Solltet ihr Alien aus irgendeinem Grund bisher noch nicht gesehen haben, gibt es heute Abend im TV die ideale Gelegenheit, das nachzuholen.

Sci-Fi-Horror-Tipp: Wann läuft Alien im TV?

Alien läuft heute Abend am 8. Dezember 2024 um 22:45 Uhr auf Tele 5. Am 10. Dezember 2024 um 00:45 Uhr strahlt der Sender die Wiederholung des Films aus.



Alternativ könnt ihr den Sci-Fi-Horror in der Streaming-Flatrate von Disney+ sehen, wo es im Übrigen auch das gesamte Alien-Franchise im Angebot gibt.