Meisterregisseur war wegen Star Wars "3 Monate lang deprimiert" und drehte dann einen der größten Sci-Fi-Klassiker überhaupt

Der Sci-Fi-Kultfilm Alien wird gerade im Kino fortgesetzt, doch hättet ihr gewusst, dass es Star Wars war, was Ridley Scott vor 45 Jahren zu seinem Weltraum-Hit inspirierte?

Letzte Woche ist Alien: Romulus als neuer Eintrag des beliebten Sci-Fi-Franchises ins Kino gekommen und macht seitdem mit seiner überzeugenden Optik ebenso von sich reden wie mit seinen widerlichen Horror-Momenten. Doch Produzent Ridley Scott, der 1979 den allerersten Alien-Film herausbrachte, verriet nun, dass es ohne Star Wars die Reihe vielleicht nie gegeben hätte.

Nach Star Wars ließ Ridley Scott alles stehen und liegen, um Alien zu machen

Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt schickte Sigourney Weaver Ende der 1970er auf einem Raumschiff in einen Überlebenskampf, der das Sci-Fi-Genre auch Jahrzehnte später noch prägt. Doch auch die ganz Großen haben mal klein angefangen und so enthüllte Regisseur Ridley Scott in einem Letterboxd-Interview bei der Frage nach seinen vier Lieblingsfilmen, dass wir Alien in Wahrheit Star Wars verdanken:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich hatte gerade Die Duellisten gedreht und einen Preis in Cannes gewonnen. Ich wollte als nächstes den künstlerisch anspruchsvollen Film Tristan und Isolde drehen. Dann bin ich aber zur Premiere von Star Wars - Krieg der Sterne gekommen, habe dagesessen und war drei Monate lang deprimiert [weil er so gut war].

Wie konnte ich Tristan und Isolde drehen, wenn dieser Typ [George Lucas] gerade DAS gemacht hatte? Ich vollzog also eine Kehrtwende und habe sechs Wochen später angeboten, Alien zu drehen. Es war also Zufall.

Auch wenn Alien eher durch Zufall entstand, hat der Film bis heute sechs weitere Filme der Reihe nach sich gezogen, mit Crossovern sind es sogar acht. Darüber hinaus ist aktuell die Serie Alien: Earth in Planung.





Neben Star Wars Episode 4 zählt Ridley Scott zu seinen Lieblingsfilmen im Übrigen noch 2001: Odyssee im Weltraum, seinen eigenen Film Blade Runner und Am Anfang war das Feuer. Scott selbst bringt als nächstes Gladiator 2 ins Kino.



Alien: Romulus im Podcast - Werden die hohen Erwartungen erfüllt?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fede Alvarez, Regisseur von Evil Dead und Don't Breathe bringt den Xenomorph zurück und ins Kino. Mit Alien: Romulus wird Ridley Scotts Sci-Fi-Klassiker wiederbelebt und unsere FILMSTARTS-Kollegen Pascal und Sebastian reden in diesem Podcast ausgiebig über den Film ... auch mit dickem Spoiler-Teil.