Heute im TV: Der brutalste Sylvester Stallone-Film ist uncut in Deutschland bis heute verboten

Bei Kabel eins läuft am Montag John Rambo. Brutalere Action hat Sylvester Stallone in seiner Karriere noch nie entfesselt, doch genau deshalb darf der Film bis heute nicht ungeschnitten bei uns gezeigt werden.

Mit dem ersten Rambo-Film hat die spätere Fortsetzung John Rambo nur noch in Ansätzen etwas zu tun. Sylvester Stallone hat seine größte Kult-Rolle neben Rocky von der Charakterstudie eines traumatisierten Kriegsveteranen in ein blutrünstiges Action-Spektakel verwandelt.

Brutaler war noch kein Film in der Karriere des Action-Stars, wodurch John Rambo in der ungeschnittenen Fassung bis heute nicht in Deutschland verkauft oder ausgestrahlt werden darf. Auf Kabel eins läuft am Montag, dem 12. Juni, um 22:35 Uhr auch nur eine stark geschnittene Version.

Sylvester Stallone ist mit John Rambo-Action übers Ziel hinausgeschossen

In Teil 4 der Reihe gerät Stallones Protagonist in Burma in den brutalen Konflikt zwischen dem Militär und dem unterdrückten Karen-Stamm. Daraus folgt ein unfassbar heftiges Action-Gemetzel mit einer schwindelerregenden Anzahl an Toten.

Auch wenn der Nachfolger Rambo: Last Blood mitunter noch expliziter war, kommt John Rambo auf einen heftigen Body Count von 245 Toten.

In Deutschland ging die Action-Orgie damit deutlich zu weit. Die ungeschnittene Original-Version ist hierzulande bis heute indiziert. Verkauft oder im Fernsehen ausgestrahlt werden darf nur eine um rund 3 Minuten gekürzte FSK 18-Fassung. Im TV läuft bei der Ausstrahlung vor 23 Uhr sogar eine fast 8 Minuten kürzere John Rambo-Version!

