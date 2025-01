Heute im TV: Der größte Star Wars-Flop, den nur eine Figur unbeschadet überlebt hat

Eigentlich sollte der Star Wars-Film um den jungen Han Solo eine neue Reihe anstoßen. Nach den schwachen Kinozahlen ist jedoch nur eine Figur wieder zurückgekehrt.

Star Wars konnte in den letzten Jahren bemerkenswerte Erfolge im Kino feiern. Unter den neuen Filmen, die seit der Übernahme von Lucasfilm durch Disney entstanden sind, befindet sich allerdings auch der größte Flop des Franchise. Solo: A Star Wars Story entpuppte sich 2018 als finanzielle Enttäuschung an den Kinokassen.

Schon vor seinem Kinostart wurde die Produktion des Han Solo-Films von einigen Rückschlägen geplagt. Sogar die ursprünglichen Regisseure, Phil Lord und Chris Miller, wurden durch den routinierten Ron Howard ersetzt. Zahlenmäßig konnte das durchaus gelungene Star Wars-Abenteuer allerdings nicht überzeugen.

Das unerwartete Vermächtnis des größten Star Wars-Flops

Jeder Teil der neuen Star Wars-Trilogie passierte mühelos die Milliarden-Marke. Auch das Spin-off Rogue One: A Star Wars Story durchbrach die diese Box-Office-Schallmauer. Solo hingegen kam nicht einmal über ein weltweites Einspielergebnis von 400 Millionen US-Dollar. Dennoch gehen Teile seiner Geschichte weiter.

Hier könnt ihr den Trailer zu Solo: A Star Wars Story schauen:

Solo: A Star Wars Story - Trailer (Deutsch) HD

Während die Fans unter dem Hashtag #MakeSolo2Happen auf eine Fortsetzung hoffen, wissen wir seit Dezember 2020, dass ein Spin-off über Lando Calrissian in Arbeit ist. Die größte Überraschung erfolgte vor vier Jahren, als die beste Figur des Han Solo-Films ihre unerwartete Rückkehr feierte: Emilia Clarkes Qi'ra.

Trotz Solo-Flop: Qi'ra erhielt ihre eigene Star Wars-Trilogie

In dem epischen Comic-Crossover War of the Bounty Hunters, das zwischen den Ereignissen von Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter angesiedelt ist, kehrt Qi'ra zurück. Wie sich herausstellt, hatte sie nicht nur Maul überlebt. Sie ist zur Anführerin des Verbrechersyndikats Crimson Dawn aufgestiegen.

Charles Soule, der Autor des Crossover-Events, denkt mit dieser Entwicklung Qi'ras Geschichte gekonnt weiter. In Solo: A Star Wars Story lernen wir sie als Figur kennen, die um ihren Platz im Star Wars-Universum kämpfen muss. Auf Corellia wird sie von Lady Proxima unterdrückt, später ist sie Bösewicht Dryden Vos untergeben.

In War of the Bounty Hunters stürzt Qi'ra als Architektin eines Masterplans die mächtigsten Parteien in der weit entfernten Galaxis in einen Kleinkrieg und kämpft sogar gegen Darth Vader. Ihr zweites Leben in Comicform wurde danach zur Trilogie ausgebaut: Auf War of the Bounty Hunters folgten Crimson Reign und The Hidden Empire.

Die spannendste Frage, die sich daraus ergibt: Was ist zwischen Solo: A Star Wars Story und War of the Bounty Hunters passiert. Am Ende des Films kehrt Qi'ra Han Solo den Rücken, um ihn zu schützen, und begibt sich auf den Weg nach Dathomir zu Maul. Es ist die tragischste Szene des Films – und sie verdient definitiv eine Fortsetzung.

Nachdem Qi'ra im Comic-Sektor des Star Wars-Universums ein starkes Comeback hingelegt hat, wäre es vorstellbar, dass wir sie in Zukunft auch wieder in einem Film oder einer Serie sehen. Gerade das bereits erwähnte Lando-Projekt, das sich inzwischen von einer Serie in einen Film verwandelt hat, könnte Emilia Clarke zurückkehren.

Wann läuft Solo: A Star Wars Story im TV?

Solo: A Star Wars Story läuft heute Abend am 29. Januar 2025 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:05. Die Wiederholung folgt nachts um 02:00 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ im Abo streamen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2021 bei Moviepilot veröffentlicht.