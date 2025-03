Heute im TV: Der größte Zombie-Film aller Zeiten, für den eine gigantische Schlachtenszene gedreht, aber nie benutzt wurde

Heute Abend könnt ihr den teuersten Zombie-Film in der Geschichte der bewegten Bilder im Fernsehen schauen. Brad Pitt spielt darin die Hauptrolle und kämpft zwei Stunden lang ums Überleben.

Zombie-Filme werden selten mit Blockbuster-Budgets produziert, da Horror-Produktionen aufgrund ihrer Altersfreigabe nur ein erwachsenes Publikum erreichen. 2013 hat Paramount dennoch den Versuch gewagt, die Zombie-Apokalypse in einen Sommer-Blockbuster zu verwandeln. Das Ergebnis könnt ihr heute im TV schauen.

World War Z ist der Titel des Zombie-Horror-Krachers, die vor zehn Jahren die lebenden Toten auf die große Leinwand brachte und Box-Office-Rekorde brechen sollte. Bei der Produktion lief jedoch sehr viel schief, angefangen bei kreativen Differenzen über umfangreiche Nachdrehs bis zu einem explodierten Budget.



Zombie-Horror heute im TV: Das Ende von World War Z wurde komplett verändert

In World War Z folgen wir dem von Brad Pitt verkörperten Gerry Lane, der versucht, seine Familie in einer Pandemie zu retten. Plötzlich verwandeln sich alle Menschen um ihn herum in hungrige Untote. Es folgt ein Überlebenskampf, der uns rund um den Planeten führt und in einer Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation endet.

Hier könnt ihr den Trailer zu World War Z schauen:

Ursprünglich hatte World War Z ein komplett anderes Ende. Der dritte Akt wurden neu gedreht, um den Film der Vision des Studios anzupassen. Es existieren somit viele Szenen, die wir vermutlich niemals zu Gesicht bekommen werden, u.a. eine 12-minütige Zombie-Schlacht mit einem bärtigen Brad Pitt im eisigen Moskau, das von einem brutalen Regime kontrolliert wird (via Vanity Fair ).

Die originale Fassung schlägt einen düstereren Tonfall an und läuft auf den Moment hinaus, in dem Gerry mit seinem Verbündeten die Küste von Oregon stürmt. Dort hofft er, seine Familie zu finden. Bevor es so weit ist, muss er jedoch ein weiteres Blutbad durchleben. Auf diese Version von World War Z warten Fans seit über einer Dekade vergeblich. Bisher gibt es keine Anzeichen, dass sie jemals veröffentlicht wird.

Geht die Geschichte trotzdem noch weiter? Seit dem Kinostart des ersten Teils gibt es Meldungen und Gerüchte zu einer möglichen Fortsetzung. Am konkretesten wurde das Projekt, als David Fincher als Regisseur engagiert wurde. Schlussendlich ist das World War Z 2 aber nicht zustande gekommen. Im Februar 2019 zog Paramount den Stecker und stellte nach langem Hin und Her die Entwicklung komplett ein.

Zombie-Blockbuster: Wann läuft World War Z im TV?

World War Z läuft heute Abend am 9. März 2025 um 22:40 Uhr auf Sat.1. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 01:00 Uhr. Die Wiederholung könnt ihr eine Woche später schauen. Sat.1 zeigt den Film nochmal am 16. März 2025 um 01:10 Uhr. Alternativ befindet sich der Film bei Paramount+ im Streaming-Abo.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.