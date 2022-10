Heute im TV: Der großartige zweite Teil einer Fantasy-Reihe, die danach komplett an die Wand gefahren wurde

Hellboy 2 gehört zu den besten Fantasy-Blockbustern der letzten 20 Jahre. Aber was ist mit dem Franchise danach eigentlich passiert? Es hätte kaum schlimmer kommen können.

Mit Pans Labyrinth, Pacific Rim und natürlich Hellboy zementierte Guillermo del Toro seinen Ruf als Meister des rauen Blockbusters. Praktische Effekte, brutale Action und grobe Antihelden zeichnen seine Fantasy- und Sci-FiFilme aus und Hellboy 2 ist ein Prachtexemplar seines Schaffens.

Hellboy II - Die goldene Armee läuft heute im TV:

Um 20.15 Uhr bei RTLZWEI

Die Wiederholung folgt in der Nacht um 2.25 Uhr

Wir erklären, wie die tolle Hellboy-Reihe im Anschluss an diesen Teil vermurkst wurde.



Darum geht es in der detailverliebten Superhelden-Fantasy Hellboy 2

In Hellboy 2 geht es wieder um den von Ron Perlman gespielten Antihelden. Im Zweiten Weltkrieg, so erfahren wir in Teil 1, öffneten die Nazis ein Portal zur Hölle. Es wird geschlossen, doch der kleine Höllenjunge bleibt zurück und wird fortan aufgezogen von seinem Ziehvater Professor ‘Broom’ Bruttenholm (John Hurt). Zusammen mit Liz (Selma Blair) und dem Meeresmann Abe Sapiens (Doug Jones) arbeitet er für die amerikanische Behörde zur Untersuchung und Abwehr paranormaler Erscheinungen.

Hellboy 2 - Trailer (Deutsch)

In der Fortsetzung gibt es neue Feinde: Die ewige Waffenruhe zwischen unserer Welt und den unsichtbaren Gefilden der Unterwelt hat ein Ende. Die schlafende goldene Armee wurde von einem grausamen Herrscher der Finsternis, Prinz Nuada, zu neuem Leben erweckt.

Fantasy-Fest bei Amazon: Warum die Hellboy-Trilogie nie vollendet wurde

Tatsächlich plante Regisseur Guillermo del Toro eine Trilogie für seinen teuflischen Helden und sein exzentrisches Team. Die Ideen und der Wille waren da :

[...] Ich würde es lieben, diese Inkarnation von Hellboy auf eine bittersüße Art und Weise zu beenden. Wir haben Ideen, die herzzerreißend sind. Der Dritte wäre das Ende von allem, großartig, opernhaft und ziemlich tragisch.

Allein fehlte es den Studios hinter der Produktion an der letzten Bereitschaft, das riskante Projekt zu finanzieren. Denn Hellboy 2 war, wenngleich gefeiert von Fans und Kritiker:innen, kein wirtschaftlicher Erfolg. So verbrachte der dritte Teil Jahr um Jahr in der Ankündigungshölle. Die Fans schmorten.

Del Toro ließ die gefrusteten Fans schließlich über Teil 3 abstimmen und bekam die geforderten 100.000 Votes zusammen. Als aber auch das nicht zu einer erfolgreichen Finanzierung führte, erklärte er seinen 3. Teil für tot.

Dann wurde doch ein dritter Film angekündigt. Der aber besiegelte ironischerweise die Hoffnungen auf die Rückkehr der beliebten Original-Darsteller:innen Ron Perlman und Selma Blair. Und wurde zu einem Desaster mit Ansage.

Mit dem dritten Hellboy-Film war niemand glücklich

Denn die Reihe wurde 11 Jahre später gerebootet, also neugestartet mit anderen Darsteller:innen. Er wurde zu einem der schlimmsten Flops 2019. Und das überraschte niemanden.



Der neue Film Hellboy - Call of Darkness versuchte erfolglos, den Esprit des Originals reproduzieren. Er übersah, dass es den Fans nicht nur um praktische Effekte und Gewalt ging. So erhielt der Film zwar die gewünschte FSK 16-Freigabe, nutzte sie aber geistlos. Was natürlich auch daran lag, dass die wichtigsten kreativen Persönlichkeiten, die den einzigartigen Stil geprägt hatten, nicht mehr an Bord waren. Die neue Crew hatte den Erwartungen nichts Gehaltvolles entgegenzusetzen.

Warum die Hellboy Fans jetzt schon enttäuscht sind - Reboot Dilemma

So viel der Film überall durch: Bei den Hardcore-Fans, an den Kinokassen und bei den Kritikern. Niemand war glücklich mit diesem Teil. Er ist ein reines Desaster, das hätte vermieden werden können.

Heute steht das Hellboy-Franchise vor einem Scherbenhaufen mit einer unvollendeten Trilogie und einem verrissenen Reboot. Das muss man nach zwei derart beliebten Filmen auch erstmal so hinkriegen.

Hinweis: Diesen Artikel haben wir bereits zu einer vergangenen TV-Ausstrahlung von Hellboy 2 veröffentlicht.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.