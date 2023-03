Heute im TV: Der letzte Harry Potter-Film streicht einfach Harrys Patensohn, obwohl er das Ende besser gemacht hätte

Das Finale Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 beendet Harrys Geschichte, verpasst dabei allerdings durch die Streichung von Lupins Sohn Teddy ein große Chance.

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 läuft heute Abend, am 4. März 2023 um 20:15 Uhr bei Sat.1. Auch wenn die Auslassungen und Änderungen im letzten Harry Potter-Film für Buch-Kenner:innen zahlreich sind, schenkt der Abschlussfilm der Reihe ein bombastisches Finale. Nur, dass Harry in 8. Film um seinen Patensohn Teddy Lupin gebracht wird, ist ein kleiner Wermutstropfen. Weil dessen Existenz den Abschied noch vollkommener gemacht hätte.

Teddy Lupin fehlt im 8. Harry Potter-Film: Das ist seine Geschichte im Buch

Eigentlich zieht sich die Story von Teddy Lupin durch den gesamten letzten Teil, doch der 7. und 8. Film von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes eliminiert all seine Momente aus dem letzten Roman *. Zusammengefasst passiert in der Buchvorlage von J.K. Rowling Folgendes:

Warner Harry Potters und Lupins Abschied in Film 8

Von Tonks' Schwangerschaft erfährt Harry, weil Lupin ihn im Grimmauldplatz Nr. 12 aufsucht. Der Ex-Professor hat Angst, dass sein Sohn seine Werwolf-Gene geerbt haben könnte und will sich lieber der Horcrux-Mission des Trios anschließen. Doch Harry schickt den werdenden Vater wütend nach Hause.

erfährt Harry, weil Lupin ihn im Grimmauldplatz Nr. 12 aufsucht. Der Ex-Professor hat Angst, dass sein Sohn seine Werwolf-Gene geerbt haben könnte und will sich lieber der Horcrux-Mission des Trios anschließen. Doch Harry schickt den werdenden Vater wütend nach Hause. Erst Monate später versöhnen sich Harry und Remus wieder: Nach der Geburt von Edward Remus Lupin (Spitzname: Teddy) treffen sie sich in Bills und Fleurs Heim Shell Cottage und Lupin bittet Harry, der Patenonkel seines Kindes zu werden. Ein Amt, das Harry annimmt, bevor Lupin und Tonks beide in der Schlacht von Hogwarts fallen.

treffen sie sich in Bills und Fleurs Heim Shell Cottage und Lupin bittet seines Kindes zu werden. Ein Amt, das Harry annimmt, bevor Lupin und Tonks beide in der Schlacht von Hogwarts fallen. 19 Jahre später treffen wir nicht nur Harry Potters Familie am Bahnsteig 9 3/4, sondern auch Teddy und erfahren dabei vieles über Lupins Nachwuchs: Als Harrys Patensohn ist das Waisenkind zwar bei seiner Großmutter Andromeda Tonks aufgewachsen, ging im Hause Potter aber so viel aus und ein, dass Harrys Kinder ihn fast als Bruder begreifen. Teddy hat die Metamorphmagus-Fähigkeiten seiner Mutter geerbt. Im Epilog knutscht er im Bahnhof Kings Cross mit seiner Freundin Victoire Weasley, also Bill und Fleurs Tochter.

In den Harry Potter-Filmen bekommt Harrys nie gezeigtes Patenkind nur eine kontextlose Erwähnung in 8. Teil: als der Geist des getöteten Remus Lupin Harry bei seinem Gang zu Voldemort in den Wald erscheint. Hier meint Lupin, andere würden seinem Sohn erzählen, wofür seine Eltern gestorben seien.

Warum Lupins Sohn das Harry Potter-Finale noch besser gemacht hätte

Natürlich kommt eine Filmadaption nie darum herum, Streichungen an der Buchvorlage vorzunehmen. Doch von all den aus den Büchern weggelassenen Harry Potter-Figuren schmerzt Teddy Lupins Abwesenheit aus mehreren Gründen. Seine Einbeziehung hätte den Harry Potter-Abschluss nämlich noch runder gemacht:

Warner Harry Potter 7.2: Bahnsteig 9 3/4 ohne Teddy Lupin

Zum einen traf Harry Potter-Fans der Tod von Lupin und Tonks im letzten Teil hart und ein sichtbares Kind als ihr Vermächtnis hätte ein wenig über den schmerzvollen Verlust der geliebten Eltern-Figuren hinwegtrösten können.

Zum anderen spiegelt das Waisenkind Teddy natürlich auch Waisenkind Harry, nur dass in Teddys Fall gezeigt wird, dass es ihm besser erging: Als berührender Zirkelschluss der Waisengeschichte lebt er im Buch einen alternativer Lebensentwurf zu Harrys Leidensgeschichte bei den Dursleys. Und nach Sirius darf auch Harry die wichtige Paten-Rolle ausfüllen.

Übrigens wurde Teddy Lupin für Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 sogar besetzt und war bei den Dreharbeiten dabei: Der Schauspieler Luke Newberry spielte Lupins Sohn, fiel aber dem Schnitt zum Opfer. Beweise seiner Existenz finden sich nur auf Behind-the-Scenes-Fotos:

Umso trauriger ist es, dass wir Harrys Patensohn als Teil des Potter-Universums nie wirklich erleben durften (nicht mal im Bonusmaterial). Aber wer weiß: Wenn sich die Gerüchte einer geplanten Harry Potter-Neuverfilmung bestätigen, wird ein Remake Teddy Lupin vielleicht neu in Angriff nehmen.



Wo ihr Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 streamen könnt

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 läuft am Samstag, dem 4. März 2023, um 20:15 Uhr bei Sat.1. In einer Streaming-Flatrate ist der 8. Harry Potter-Film aktuell nirgends verfügbar. Ihr könnt den Fantasy-Film jedoch bei Amazon * und weiteren Anbietern leihen bzw. kaufen.

