Heute im TV: Der letzte Will Smith-Höhepunkt der 1990er, bevor sein erster Sci-Fi-Mega-Flop einschlug

Heute Abend könnt ihr euch einen der besten Filme mit Will Smith in der Hauptrolle im Fernsehen anschauen. Es gibt über zwei Stunden Hochspannung, inszeniert von einem Action-Meister.

In den 1990er Jahren war Will Smith kaum aufzuhalten. Nachdem er sich mit Bad Boys – Harte Jungs als Action-Star auf der großen Leinwand etabliert hat, führte er zwei der bekanntesten Science-Fiction-Blockbuster überhaupt an: Independence Day und Men in Black. Zudem wurde er für Tony Scott zum Der Staatsfeind Nr. 1.

Einer der größten Hollywood-Stars mit einem der größten Action-Regisseure vereint: Bei dieser Kombination musste einfach ein packender Thriller herauskommen. Der Staatsfeind Nr. 1 ist ein Klassiker, der zurecht regelmäßig im Fernsehen läuft. Erst danach musste Smith seine erste große Blockbuster-Niederlage einstecken.

Großartiger Action-Thriller: Mit Der Staatsfeind Nr. 1 triumphierte Will Smith ein letztes Mal in den 1990er Jahren

In Der Staatsfeind Nr. 1 schlüpft Smith in die Rolle des gewissenhaften Anwalts Robert Dean, der eigentlich nur sein Tagwerk vollbringen will. Doch dann wird ihm heimlich eine unscheinbare Diskette zugesteckt und er befindet sich mitten im Netz einer riesigen Verschwörung, die bis auf die höchsten Regierungsebenen reicht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der Staatsfeind Nr. 1 schauen:

Der Staatsfeind Nr. 1 - Trailer (Deutsch)

Auf der Diskette befindet sich die Aufzeichnung eines Mordes an einem hochrangigen Politiker. Hinter dem Mord steckt niemand Geringeres als NSA-Abteilungsleiter Thomas Brian Reynolds (Jon Voight), der die Sache zu vertuschen versucht. Er setzt alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel ein, um Dean als den Mörder zu framen.

Dean wird zum Staatsfeind Nr. 1 erklärt und befindet sich fortan auf der Flucht. Nur ein Mann kann ihm jetzt noch helfen: Der ehemalige NSA-Agent Edward Lyle (Gene Hackman) hat sich ein vom Rest der Welt abgeschottetes Geheimversteck eingerichtet. Er weiß genau, mit welchen Methoden Reynolds arbeitet, und wie man ihn zu Fall bringt.

Der Staatsfeind Nr. 1 kam beim Publikum sehr gut an und sorgte 1998 für gefüllte Kinosäle. Ein Jahr später sollte Smith seine erste Bruchlandung an den Kinokassen erleiden. Der bis heute oft belächelte Sci-Fi-Western Wild Wild West entpuppte sich als finanzielles und künstlerisches Desaster und kostete ihm die Hauptrolle in Matrix.

Wann läuft Der Staatsfeind Nr. 1 mit Will Smith im TV?

Der Staatsfeind Nr. 1 läuft heute Abend, 25. September 2023, um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:05 Uhr. Die Wiederholung erfolgt am Mittwoch, dem 27. September 2023, um 22:55 auf Kabel Eins. Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, könnt ihr das bei Disney+ im Abo tun.

