Heute im TV: Der Rambo-Bond, der so brutal ist, dass selbst Daniel Craig kaum mithalten kann

Bei ProSieben läuft am Freitagabend James Bond – Lizenz zum Töten. Der Timothy Dalton-Teil verwandelt 007 in eine kaltblütige Ein-Mann-Armee und prägte die spätere Daniel Craig-Ära.

Mit der Daniel Craig-Ära wurde James Bond zuletzt verletzlicher und menschlicher als je zuvor. In den 80ern übernahm Timothy Dalton die ikonische 007-Rolle für zwei Filme, die diese Entwicklung des Spions schon vorwegnahmen. So kaltblütig und hart war der Geheimagent vorher noch nie zu sehen.

ProSieben strahlt am Freitagabend den zweiten und letzten Dalton-Bond James Bond 007 - Lizenz zum Töten aus, der den Protagonisten auf einen brutalen Selbstjustiz-Trip schickt. Es ist womöglich der härteste Teil der gesamten Reihe.

Lizenz zum Töten ist ein unvergleichlich heftiger James Bond-Film

In der Story des Films wird die Frau von Bonds langjährigem Freund Felix Leiter (David Hedison) bei einem grausamen Racheakt vergewaltigt und ermordet. Leiter selbst überlebt gefoltert und schwer verletzt. Bond schwört Rache und begibt sich auf eine gnadenlose Mission, für die er sogar seinen Dienst beim MI6 quittiert und ohne die titelgebende Lizenz zum Töten agiert.

Ohne Rückendeckung seines Auftraggebers mutiert 007 in diesem Bond-Film zur brutalen Ein-Mann-Armee. In damaligen Kritiken wie von der Washington Post wurde der Streifen nicht umsonst als eine Art Rambo-Bond bezeichnet. Lizenz zum Töten erinnert dadurch mehr an Charles Bronson-Reißer wie Ein Mann sieht rot, in dem fragwürdige Selbstjustiz als Motor für gnadenlose Action dient.

Späteren Bond-Teilen der Craig-Ära wie James Bond 007 - Ein Quantum Trost, in dem 007 erneut zum stürmischen Berserker mutiert, sieht man definitiv an, wie stark sie von Daltons kompromisslosem Ausnahme-Bond inspiriert wurden.

Wann läuft James Bond – Lizenz zum Töten im TV?

ProSieben strahlt James Bond 007 - Lizenz zum Töten am 1. September 2023 um 20:15 Uhr aus. Direkt im Anschluss läuft um 23:05 Uhr noch der erste Dalton-Bond Der Hauch des Todes.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.