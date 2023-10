Heute im TV: Der vielleicht beste Superhelden-Film aller Zeiten, von dem es eine 8 Minuten längere Version gibt (und hier seht ihr alle Unterschiede)

Heute läuft ein absoluter Höhepunkt des Superhelden-Genres im TV. Von dem Kino-Meisterwerk gibt es eine längere Fassung, die viele neue Szenen zeigt.

Den Superhelden-Film gibt es nicht erst seit Geburt des MCU. Bevor etwa Tom Holland als Spinnenmann die Menschheit rettete, machte sein Vorgänger Tobey Maguire in drei Blockbustern New York unsicher. Der Mittelteil seiner Trilogie, Spider-Man 2, gilt heute als einer der besten Genre-Vertreter überhaupt. Sicherlich mit ein Grund, warum die Produzent:innen den Fans noch eine alternative, längere Fassung schenkten.

Im TV: Ein Superhelden-Meisterwerk, von dem zwei Versionen existieren

In Spider-Man 2 hat Peter Parker (Maguire) mit 1000 Problemen zu kämpfen. Nicht nur muss er die Trennung von Mary Jane (Kirsten Dunst) verwinden, die Verantwortung seiner geheimen Identität wird zu einer immer größeren Bürde. Aber als der größenwahnsinnige Dr. Octavius (Alfred Molina) seine Heimatstadt bedroht, sind Heldentaten gefragt.

Die 122 Minuten lange Kinofassung gilt in den Augen vieler Fans als perfekt. Nichtsdestotrotz zeigt die alternative Version interessante neue Szenen. In einer zieht sich etwa Sensationsjournalist J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) selbst das Spidey-Kostüm über.

Hier findet ihr eine Übersicht zu den Unterschieden der Spider-Man 2-Versionen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer sich die zusätzlichen Szenen anschauen will, findet sie derzeit nur im Bonusmaterial der Spider-Man 2-Blu-ray, wie bluray-disc.de berichtet. Die Heimkino-Veröffentlichung gibt es unter anderem bei Amazon zu kaufen *.

Wann läuft Spider-Man 2 im TV?

Spider-Man 2 läuft am heutigen Mittwoch, den 11. Oktober 2023, um 22.05 Uhr auf NITRO. Regie führte bei dem Superhelden-Highlight führte Meisterregisseur Sam Raimi (Doctor Strange in the Multiverse of Madness).

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im Oktober bei Netflix, Amazon und Co.

Noch keine Idee, welchen Film ihr heute Abend schauen sollt? Wir stellen euch die vielversprechendsten Streaming-Filme im Oktober vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Amazon, Paramount+ oder Disney+,: Die Eigenproduktionen der Streaming-Filme lassen sich diesen Monat sehen. Im Horror-Herbst ist viel gruselige Unterhaltung dabei, aber auch etwas Sci-Fi und ein hochgelobter Thriller.