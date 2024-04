Heute im TV: Der vielleicht größte Sci-Fi-Kultfilm aller Zeiten

Eine zeitlose Zeitreisegeschichte, die für viele der perfekte Sci-Fi-Blockbuster ist, läuft kommende Nacht für Lau beim ZDF im deutschen Free-TV.

Wer kommende Nacht aus Sorgen um die Zukunft nicht einschlafen kann, hat dank dem ZDF die Option, sich die Zeit mit einem der besten Science-Fiction-Filme der 80er Jahre zu vertreiben. Im nächtlichen Free-TV läuft nämlich das klassische Zeitreiseabenteuer Zurück in die Zukunft.

Warum man besser nichts mit seiner zukünftigen Mutter anfängt, warum man lieber keine Geschäfte mit libyschen Terroristen macht, und warum man Marty McFly (Michael J. Fox) keine feige Sau nennen darf – all das erfährt man im Kultfilm von Robert Zemeckis.

Darum geht es im Sci-Fi-Klassiker Zurück in die Zukunft

Teenager Marty McFly (Fox) lebt 1985 im kalifornischen Hill Valley mit seiner Familie. Er ist mit dem verrückten Wissenschaftler Doc Brown (Christopher Lloyd) befreundet, der ihm eines Tages seine neuste Erfindung präsentiert: Er hat einen DeLorean in eine Zeitmaschine umgebaut.

Universal Szene aus Zurück in die Zukunft

Als die Terroristen, von denen Brown das für Zeitreisen benötigte Plutonium bekommen hatte, auf der Matte stehen, muss Marty mit dem modifizierten Automobil fliehen – und landet im Hill Valley des Jahres 1955. Dort verhindert er versehentlich das Treffen, bei dem seine Eltern sich ineinander verliebten, und muss nun dafür sorgen, dass es zwischen ihnen doch noch funkt, ehe er Zurück in die Zukunft kann.

Während Marty in den 50ern versucht, seine in ihn verknallte Mutter Lorraine (Lea Thompson) bis zum Schulball mit seinem uncoolen Vater George (Crispin Glover) zu verkuppeln, bekommt er es mit dem aufdringlichen Bully Biff (Thomas F. Wilson) zu tun und muss zusätzlich einen jungen Doc Brown davon zu überzeugen, ihm mit dem DeLorean behilflich zu sein.

Prägende 80er Jahre-Trilogie, die bis heute begeistert

Zurück in die Zukunft ist 80s in Reinform, inklusive der 50er-Jahre-Nostalgie, die damals vorherrschte. Entsprechend rocklastig ist der ikonische Soundtrack und natürlich sind die Dialoge unendlich zitierbar. Über Teil 3 kann man streiten, aber bis dahin gab es nur wenige Trilogien, die insgesamt so erfolgreich eine kontinuierliche, spannende Geschichte erzählt haben. Das kann sich bis heute sehen lassen.

Für Sci-Fi-Fans:

Wann und wo läuft Zurück in die Zukunft im Free-TV?

Der Film läuft in der kommenden Nacht vom 27. auf den 28. April um 1:00 Uhr im ZDF. Die beiden Fortsetzungen Zurück in die Zukunft II und Zurück in die Zukunft III werden an den kommenden Wochenenden gezeigt: am 4. Mai um 1:30 Uhr und am 11. Mai um 1:00 Uhr. Alternativ kann man alle drei Teile bei Amazon Prime Video und RTL+ streamen.