Heute im TV: Der wohl beste James Bond-Film aller Zeiten mit einer extrem harten Folter-Szene, die fast viel krasser war

Am Sonntag läuft ein überragender James Bond-Film bei Sat.1, der eine extrem harte Folter-Szene hat. Die Stars wollten sie damals sogar noch heftiger machen, aber das ging zu weit.

Im Jahr 2006 erfuhr die James Bond-Reihe ihren radikalsten Neustart. Nachdem das Franchise mit dem absurden Pierce Brosnan-Eintrag Stirb an einem anderen Tag endgültig übers Ziel hinausgeschossen war, führte Casino Royale den ikonischsten Geheimagenten an den 007-Anfang zurück. Herausgekommen ist der vielleicht beste James Bond-Film überhaupt.

Bei Sat.1 läuft am Sonntag der brillante Blockbuster mit dem ersten Auftritt von Daniel Craig. Im Film zu sehen ist auch eine heftige Folter-Szene, die Craig und Bösewicht-Darsteller Mads Mikkelsen zuerst noch brutaler machen wollten. Regisseur Martin Campbell musste das jedoch ablehnen.

Darum geht es in Casino Royale mit Daniel Craig

Der erste Bond-Film mit Craig zeigt den Geheimagenten bei seiner ersten Mission, nachdem er sich den Doppelnull-Status mit einer Tötung verdient hat. Hier muss es 007 mit dem Börsenspekulanten und Waffenhändler LeChiffre (Mads Mikkelsen) aufnehmen, indem er bei einem Poker-Turnier des Bösewichts teilnimmt. Unterstützung bekommt Bond von Vesper Lind (Eva Green), während nach und nach ein viel größerer Plan sichtbar wird.

Heftige Bond-Folter durfte nicht noch krasser werden

In einer späteren Casino Royale-Szene wurde Bond von LeChiffre enttarnt und muss eine üble Folter über sich ergehen lassen. Laut Esquire sprach Mikkelsen in einem Interview darüber, dass er und Craig diese heftige Szene ursprünglich noch brutaler gestalten wollten.

Damals stammten beide Stars noch mehr aus dem Independent-Bereich und wussten nicht, dass es bei einem großen Blockbuster wie James Bond Grenzen gibt:

Wir diskutierten darüber, wie wir es angehen sollten, und gingen mit etwas wirklich Brutalem und Verrücktem noch einen Schritt weiter. Eine Idee war, dass ich ihn tatsächlich irgendwo aufgeschnitten habe, und er musste eine Zeit lang darunter leiden. An einem bestimmten Punkt lächelte Regisseur Martin Campbell nur und sagte: 'Jungs, kommt zurück an den Tisch. Das ist ein Bond-Film. Das können wir nicht machen.'

Die finale Folter-Szene kam damals trotzdem ziemlich überraschend und brachte eine düstere Brutalität in die Bond-Reihe, die es in dem Franchise sehr lange nicht mehr so zu sehen gab.

Wann läuft das Bond-Meisterwerk Casino Royale im TV?

Sat.1 strahlt den 007-Kracher am 1. Oktober 2023 um 20:15 Uhr aus. Alternativ streamt Casino Royale im WOW-Abo von Sky. *

Hört auch den Streamgestöber-Podcast darüber, warum deutsches TV so langweilig ist:

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.