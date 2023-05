Heute im TV: Der wohl schlimmste Sci-Fi-Flop aller Zeiten, der das nicht verdient hat

Vor 5 Jahren startete ein Sci-Fi-Blockbuster von Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson in den Kinos. Die Erwartungen waren groß. Es folgte ein desaströser Flop, den ihr heute im TV sehen könnt. Wie schlecht ist der Film wirklich?

Im Jahr 2018 fieberten Fantasy- und Sci-Fi-Fans Mortal Engines entgegen, eine Adaption der riesigen Buchvorlage von Philip Reeve. Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson hatte den Film nicht nur produziert, er scharte auch einen beachtlichen Teil seines Mittelerde-Teams um sich. Zudem wurde in Neuseeland gedreht, genau wie die Tolkien-Trilogie. Man konnte Großes erwarten. Leider scheiterte das Projekt krachend. Heute könnt ihr Mortal Engines im TV sehen.

Darum geht es im Sci-Fi-Blockbuster Mortal Engines

Mortal Engines: Krieg der Städte zeichnet das Bild einer Dystopie, in der die Ressourcen der Erde knapp sind und zahlreiche Städte durch Motoren mobil gemacht wurden. Dadurch können sie andere Städte angreifen und zerstören, um sich wertvolle Rohstoffe zu eigen zu machen.

Mortal Engines - Trailer (Deutsch) HD

London und seine Einwohner, wie der Historiker Thaddeus Valentine und der Lehrling Tom (Robert Sheehan), versuchen sich in dieser Zeit vor anderen mächtigeren wandelnden Städten zu verbergen. Doch niemand kann sich für immer verstecken. Gemeinsam mit der mysteriösen Hester Shaw (Hera Hilmar) formt Tom eine Allianz, die für das Fortbestehen der Menschheit entscheidend sein könnte.

Mortal Engines gilt als einer größten Flops der Kinogeschichte

Eine Fortsetzung folgte auf den ersten Teil nicht, obwohl nur ein Teil des Werkes von Philip Reeve verfilmt wurde. Vielmehr wurde Mortal Engines ein zweifelhafter Ruhm zuteil: Er gehört zu den schlimmsten Sci-Fi-Flops der Filmgeschichte.

Wie kam es dazu? Das Budget war gar nicht außergewöhnlich hoch: Maximal 150 Millionen US-Dollar gaben Peter Jackson und Co. für die Produktion aus. Das Problem lag eher im weltweiten Einspielergebnis. Lediglich 83 Millionen US-Dollar weltweit kamen laut Box Office Mojo zusammen. Selbst in Flop-Standards ist das für eine Produktion dieser Größte extrem mies. So machte Mortal Engines laut Deadline ca. 174 Millionen US-Dollar Verlust. Wir konnten keinen Science-Fiction-Film finden, den es schlimmer traf. Laut Collider handelt es sich bei Mortal Engines gar um den verheerendsten Film-Flop der Kinogeschichte. (Bei Amazon: Ultra-realistische Morgul-Klinge für Herr der Ringe-Fans *)

Hat Mortal Engines das verdient? Musste es so kommen? Dieses Ergebnis ist schwer zu erklären. Wieso interessierten sich so wenige Menschen für einen bildgewaltigen Sci-Fi-Blockbuster, der mit großen Namen warb und eine spannende Geschichte vorweisen kann? Drei Erklärungsansätze:

Womöglich war die Welt von Mortal Engines in den Trailern schwer an ein großes Publikum vermittelbar. Wandelnde Städte? Was soll das sein?

Der Film schmückte sich mit dem Namen von Peter Jackson und setzte auf einen Werbeeffekt. Der Ruf Jacksons litt allerdings unter der Hobbit-Trilogie, mit der viele Fans nicht zufrieden waren.

2018, in der Blüte des Marvel Cinematic Universe, war zudem die Konkurrenz durch Superhelden-Filme zu groß und das Interesse an originären Genre-Stoffen zu klein.

Mortal Engines hätte in diesem Umfeld nicht einfach nur gut sein dürfen. Der Film hätte großartig sein müssen, um sich durchzusetzen. Und das trifft auf Mortal Engines selbst bei großzügiger Betrachtung nicht zu.

