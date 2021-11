Heute im TV: Die beste Actionszene im gesamten MCU

Heute zeigt RTL die beste Actionszene im gesamten MCU im TV. Warum sie auch Avengers, Captain America, Iron Man und Co. schlägt, lest ihr hier.

Hinweis: Diesen Artikel haben wir erstmals am 27. November 2020 veröffentlicht. Dies ist eine leicht veränderte Fassung.



Das Marvel Cinematic Universe (MCU) steckt voller gewaltiger Schlachten, nicht zuletzt in Avengers: Infinity War und Endgame. Der Größenwahn produziert aber nicht automatisch gute Action. Stattdessen überzeugen die besten Actionszenen durch ihr kleines Format.

Keinem Film gelang das so fantasiereich und unterhaltsam wie Ant-Man (2015). Ausgerechnet der Winzling produzierte die bisher beste Actionszene im MCU. Das Solo-Abenteuer von Scott Lang (Paul Rudd) läuft heute 22:50 Uhr bei RTL.

Schaut euch den Trailer für Ant-Man an:

Ant-Man - Trailer 3 (Deutsch) HD

Was passiert in der Ant-Man-Szene?

Ant-Man von Regisseur Peyton Reid steckt voller einfallsreicher Actionszenen. Am stärksten im Gedächtnis bleibt allerdings das kleine (große) Finale in einem Kinderzimmer. Da bedroht Bösewicht Yellowjacket (Corey Stoll) Scotts kleine Tochter Cassie (Abby Ryder Fortson).

Auf einem Spielzeug-Set von Thomas, die kleine Lokomotive kämpfen die beiden Miniatur-Gegner. Ein klassisches Actionmotiv (der Kampf auf dem fahrenden Zug) gewinnt durch die Größe der beiden Gegner eine neue Perspektive.

Thomas wird zum Action-Vehikel

Statt eines beeindruckenden Stahlkolosses lächelt das Plastikgesicht von Thomas in die Kamera. Aus Sicht der kleinen Kämpfer ist das Spielzeug so groß wie ein echter Zug. So rast die Lock im Kreis über die Schienen. Was von Weitem unbedeutend aussieht, wirkt von Nahem lebensgefährlich.

Am Ende der Szene kommt der größte Lacher: Der mittlerweile vergrößerte Plastikzug plättet einen Polizeiwagen.

Heute im TV: Was die Actionszene in Ant-Man so gut macht

Betrachten wir die Szene erstmal unabhängig von den anderen Filmen im Marvel Cinematic Universe.

© Disney Ant-Man

Wodurch zeichnet sich die Zugszene aus Ant-Man aus?

Originalität: Die Zugszene verpackt Action-Klischees in einem neuen Gewand.

Die Zugszene verpackt Action-Klischees in einem neuen Gewand. Klarheit: Schnitt und Kamera orientieren uns größtenteils gut im Raum. Wir wissen meist, wo sich Ant-Man und Yellowjacket im Verhältnis zum Spielzeugzug befinden.

Schnitt und Kamera orientieren uns größtenteils gut im Raum. Wir wissen meist, wo sich Ant-Man und Yellowjacket im Verhältnis zum Spielzeugzug befinden. Abwechslung: Der Zug-Fight wechselt dynamisch zwischen gradliniger Action, gefährlichen Spitzen und lustigen Unterbrechungen.

Der Zug-Fight wechselt dynamisch zwischen gradliniger Action, gefährlichen Spitzen und lustigen Unterbrechungen. Kürze: Von Ant-Mans Verkleinerung bis zur Vergrößerung des Spielzeugzuges ziehen etwas mehr als 2 Minuten ins Land. Diese Actionszene endet genau dann, als es für sie am besten ist.

Von Ant-Mans Verkleinerung bis zur Vergrößerung des Spielzeugzuges ziehen etwas mehr als 2 Minuten ins Land. Diese Actionszene endet genau dann, als es für sie am besten ist. Symbolkraft: Ant-Mans wichtigste Story gehört nicht Yellowjacket, sondern Scott als Vaterfigur. Im Finale steht er für Cassie ein, in dem er auf ihrem Spielzeug für sie kämpft.

Besser als Avengers: Warum schlägt sie andere MCU-Actionszenen?

Auf den ersten Blick mag sich die Actionszene fundamental von anderen Marvel-Momenten unterscheiden. Genau betrachtet ist es aber eine klassische Marvel-Actionszene, die indirekt bloßstellt, was in Filmen wie Avengers: Endgame stört.

© Disney Ant-Man

Es gibt in MCU-Filmen natürlich auch einfache Fights auf engstem Raum, etwa in den Filmen mit Chris Evans Captain America. Häufig wirkt die Action – insbesondere im finalen Akt der Blockbuster – jedoch sehr CGI-lastig. Robo-Rüstungen prallen aufeinander, Heli-Carrier stürzen in Häuser oder Alien-Armeen marschieren auf. Selbst Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, der eine fantastische Fight-Szene im Bus vorweist, setzt im Finale auf triste graue Hintergründe und CGI-Action.

Ant-Man übernimmt einige dieser Elemente, aber verkleinert das Format. Es geht nicht um die Stadt, die Welt oder das Universum. Es geht um Cassie. Das kleinere Format konzentriert die Aufmerksamkeit. Präzision ersetzt Überfluss.

So werden die Marvel-Bausteine variiert:

Auch Ant-Man und Yellowjacket stammen größtenteils aus dem Computer . Das Spiel mit ihrer Größe garantiert nach Jahren ermüdender Iron Man-Action jedoch ungewohnte Bilder.

. Das Spiel mit ihrer Größe garantiert nach Jahren ermüdender Iron Man-Action jedoch ungewohnte Bilder. Anderswo werden Landstriche zerstört, beim Ameisenmann spielt sich das Finale in einem Einfamilienhaus ab.

ab. Statt explodierender Hightech ist ein Plastikzug der Star , mit dem zahlreiche Zuschauende Kindheitserinnerungen verbinden. Die CGI-Umgebung der Actionsequenz wird so mit Bedeutung angereichert.

, mit dem zahlreiche Zuschauende Kindheitserinnerungen verbinden. Die CGI-Umgebung der Actionsequenz wird so mit Bedeutung angereichert. Anstelle einer riesigen Armee in Wakanda stehen Ant-Man ein paar Ameisen zur Seite. Der klassische Marvel-Shot – Helden rennen in die Schlacht – findet zwischen den Fasern eines Teppichs statt.

Allzu häufig verwandeln sich die Actionsequenzen in MCU-Filmen in einen Prügel-Brei. Das Infinity War- und Endgame-Doppel litt ganz besonders unter den Gruppen von Helden und Gegnern, die mit geringfügigen Variationen auf einander einschlugen.

Ant-Mans Kräfte schenken der Szene Einmaligkeit

Ant-Man dagegen ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Kräfte eines Helden die Gestaltung einer Actionszene bestimmen. In Teilen profitierte schon der Flugplatz-Kampf aus The First Avenger: Civil War davon. Dessen fundamentale Hässlichkeit unterbindet allerdings jedes weitere Lob meinerseits.

Das Finale des Ameisenabenteuers dagegen ist farbenfroh, dynamisch und steckt voller Überraschungen. Es ist eine Marvel-Actionszene, die so nur in einem Ant-Man-Film auftauchen kann. Das hat der Winzling seinen berühmteren Kollegen voraus.

Fette Rabatt-Aktion für Marvel-Fans zum Black Friday

Podcast-Tipp: Ist Dwayne Johnson eine Nervensäge oder ein Sympathieträger?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dwayne Johnson ist gerade überall. Er spielt neben Gal Gadot und Ryan Reynolds in Red Notice die Hauptrolle, dem bis dato teuersten Netflix-Film. Außerdem hat er mit Young Rock eine eigene Serie über sein Leben, die in Deutschland bei Sky zu sehen ist. Darin präsentiert er sich wie gewohnt zurückhaltend als Präsidentschaftskandidat der Zukunft.

Deswegen diskutieren ein Johnson-Fan und eine Johnson-Kritikerin diesen außergewöhnlichen Star. Ist The Rock der sympathischste Mann in Hollywood oder eine Nervensäge?

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.