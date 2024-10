Heute im TV: Die beste Version eines Thriller-Meisterwerks, das schon 6-mal verfilmt wurde

Traumhafte Szenerien, Jazzclub-Sessions und kaltblütiger Mord in einem Thriller? Ja, das funktioniert und wurde selten so meisterhaft verknüpft wie im heutigen TV-Tipp.

Der talentierte Mr. Ripley gleicht einem handverlesenen, glänzenden, knackig-roten Apfel, der unbemerkt von innen zu faulen beginnt. Der Thriller von Anthony Minghella aus dem Jahr 1999 bezirzt mit einer geradezu makellosen Oberfläche, erzählt im Kern jedoch eine toxische Geschichte von Neid, Obsession und Selbsthass. Die mitreißende, fast schon hypnotisierende Romanverfilmung könnt ihr heute Abend im Fernsehen bewundern.

Der talentierte Mr. Ripley im TV: Das (bitter)süße Leben

Ende der 1950er-Jahre: Als der unscheinbare und mittellose Tom Ripley (Matt Damon) aufgrund einer Missdeutung beauftragt wird, den jungen Lebemann Dickie Greenleaf (Oscar-Nominierung für Jude Law) aus dem idyllischen Italien zurück nach New York zu holen, ändert sich sein Leben schlagartig.

Im Süden Europas angekommen, verfällt er sowohl dem Charisma Dickies als auch dessen Dolce Vita-Lifestyle. Statt seines eigentlichen Auftrags steht plötzlich der reine Genuss im Vordergrund: Sonnenbaden am Strand, Nächte durchfeiern in Jazzclubs und Segeltörns im Golf von Neapel.

Als Tom jedoch die Einseitigkeit seiner Freundschaft zu Dickie immer mehr bewusst wird, kommt es schließlich zu einer gewaltsamen Konfrontation, die die dunkelsten Abgründe Toms zum Vorschein bringt.

Populärer Protagonist: Tom Ripley war schon häufiger im Kino zu sehen

Der talentierte Mr. Ripley ist eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Patricia Highsmith aus dem Jahr 1955. Die von ihr erschaffene Titelfigur des Mörders und Hochstaplers Tom Ripley ist wohl ihre bekannteste. Insgesamt fünf Bände umfasst Highsmiths Buchreihe, in denen Ripley als Protagonist fungiert.

Das Potenzial dieses so abstoßenden wie faszinierenden Charakters blieb der Filmbranche natürlich nicht lange verborgen. Bereits sechsmal wurde einer der Ripley-Romane bisher adaptiert. Wir haben für euch alle davon mit dem jeweiligen Darsteller des Tom Ripley aufgelistet:

Regisseur Anthony Minghella (Der englische Patient) hat mit seiner Version ein grandioses Werk hingelegt, das nicht ohne Grund für insgesamt fünf Oscars (u. a. bestes adaptiertes Drehbuch) nominiert wurde. Allein wie Kameramann John Seale (Mad Max: Fury Road) in schwelgerischen Bildern die malerische Kulisse einfängt und damit die bitterböse Geschichte elegant konterkariert, muss man gesehen haben.

Dazu gesellt sich eine erstklassige Besetzung, die Stars wie Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett und Philip Seymour Hoffman vereint. Der talentierte Mr. Ripley ist eine Sternstunde des modernen Thriller-Kinos.

Wann läuft der Thriller Der talentierte Mr. Ripley im TV?

Der RBB strahlt Der talentierte Mr. Ripley heute Abend werbefrei am 24. Oktober um 20.15 Uhr, also zur besten Sendezeit, aus. Die Wiederholung läuft um 0 Uhr in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober. In der Streaming-Flatrate ist der Thriller aktuell bei Paramount+ und WOW verfügbar.