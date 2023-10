Heute im TV: Die erfolgreiche Action-Neuerfindung einer Kult-Serie, die zwei Fortsetzungen bekommen hat

Am heutigen Donnerstagabend kommt der Startschuss einer der erfolgreichsten Action-Reihen der vergangenen Jahre im Fernsehen. In der Hauptrolle: Denzel Washington.

Vor neun Jahren startete der Action-Thriller The Equalizer im Kino und mauserte sich zu einem Überraschungshit. Der von Training Day-Regisseur Antoine Fuqua inszenierte Film hat zwar nicht alle Kritiker:innen überzeugt. Das Publikum war jedoch sofort von der Geschichte des Ex-Agenten Robert McCall gepackt.

Der erste Equalizer-Film konnte weltweit fast 200 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielen und bewies sich danach auch im Heimkino als beliebter Titel. Inzwischen sind zwei Fortsetzungen erschienen: In The Equalizer 2 und The Equalizer 3 – The Final Chapter sorgt Denzel Washington für Blutvergießen und Gerechtigkeit. Heute läuft Teil 1 im TV.

The Equalizer geht auf eine Action-Serie aus den 1980er Jahre zurück, von der es inzwischen sogar ein Reboot gibt

The Equalizer ist jedoch keine Erfindung von Fuqua und Washington. Die Action-Reihe geht auf eine US-amerikanische Fernsehserie zurück: Der Equalizer – Der Schutzengel von New York. Diese lief von 1985 bis 1989 bei CBS und kam auf vier Staffeln mit 88 Episoden. Edward Woodward spielte den ursprünglichen Equalizer, der das Gesetz selbst in die Hand nimmt und in Bedrängnis geratenen Menschen hilft.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Equalizer schauen:

The Equalizer - Trailer (Deutsch) HD

Seine TV-Wurzeln hat das Equalizer-Franchise nicht vergessen. Neben den Kinofilmen ist im Februar 2021 eine neue Serie gestartet. Diese trägt schlicht den Titel The Equalizer und kommt bisher auf drei Staffeln mit 46 Episoden. Die Hauptfigur des Reboots ist jedoch nicht mehr männlich, sondern weiblich: Robyn McCall tritt an die Stelle von Robert McCall und wird von Queen Latifah verkörpert. Die 4. Staffel ist bereits bestellt.

Action-Kracher: Wann läuft The Equalizer im TV?

The Equalizer läuft heute Abend, am 26. Oktober 2023, um 22:30 Uhr auf VOX. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 01:10 Uhr. Die Wiederholung folgt am Samstag, dem 28. Oktober 2023, auf VOX. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Netflix im Streaming-Abo schauen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.