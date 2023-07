Heute im TV: Die Rettung von Sylvester Stallones bester Film-Reihe nach über 15 Jahren, mit der niemand mehr gerechnet hat

Heute Abend läuft einer der wichtigsten Filme in der Karriere von Sylvester Stallone im Fernsehen. Mit Rocky Balboa hat der Star seine beste Filmreihe aus dem Jenseits zurückgebracht.

Sylvester Stallone wird für immer mit dem Namen Rocky in Verbindung gebracht werden. Neben Rambo ist der Boxer die ikonischste Rolle in seiner Filmographie. 1976 verkörperte er die Figur zum ersten Mal. In den darauffolgenden Jahren folgten vier Fortsetzungen. Danach schien die Legende von Rocky im Kino gestorben zu sein.



Rocky V, der 1990 veröffentlicht wurde, war damals der teuerste Film der Reihe, konnte an den Kinokassen allerdings nicht ansatzweise an die Vorgänger heranreichen, ganz zu schweigen davon, dass der Film sowohl von der Kritik als auch vom Publikum sehr negativ aufgenommen wurde. Erst 16 Jahre später kam das Comeback.



Sylvester Stallones erstes Rocky-Comeback ist einer der besten Filme der legendären Box-Reihe

Nach der Niederlage des fünften Teils hat vermutlich niemand mehr damit gerechnet, dass Stallone noch einmal für einen Rocky-Film in den Ring steigen würde. Stallone wurde älter, die Filmwelt wandelte sich und andere Marken übernahmen das Kino. Doch 2006 meldete sich Stallone mit einer bärenstarken Fortsetzung zurück: Rocky Balboa.

Rocky Balboa ist ein waschechter Rocky-Film und fühlt sich dennoch anders an als die Vorgänger. Die Geschichte ist geerdeter als in den überlebensgroßen Teilen davor und fokussiert sich wieder auf das Charakterdrama. Stallone erzählt von einem alternden Helden und hat damit einen späteren Hollywood-Trend vorweggenommen.

Von Wolverine bis zu Indiana Jones: Aktuell erleben wir viele Abschiedsvorstellungen von alten Helden im Kino. Stallone selbst hat Rocky gleich zweimal zurückgebracht. Neun Jahre nach Rocky Balboa übergab er in den Creed-Filmen den Staffelstab an den jungen Adonis Creed, der sich inzwischen ohne Rocky als Trainer durchschlägt.

Wann läuft Rocky Balboa mit Sylvester Stallone im TV?

Rocky Balboa läuft heute Abend, am 5. Juli 2023, um 22:05 Uhr auf NITRO. Der Film geht in der TV-Ausstrahlung 92 Minuten und geht bis 00:00 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Alternativ könnt ihr ihn aktuell bei Amazon Prime im Abo streamen.

