Heute im TV: Diese Sci-Fi-Perle von einem Star Wars-Regisseur wird leider total unterschätzt

Auf Tele 5 könnt ihr heute Monsters von Godzilla- und Rogue One-Regisseur Gareth Edwards schauen. Das Low-Budget-Debüt punktet mit viel Gefühl in einem apokalyptischen Alien-Szenario.

Bevor er den meisten Filmfans als Regisseur gewaltiger Sci-Fi-Blockbuster wie Godzilla und Rogue One: A Star Wars Story bekannt wurde, hat der britische Regisseur Gareth Edwards vor über 10 Jahren ein beachtliches Spielfilmdebüt geschaffen.

Der 2010 veröffentlichte Monsters kommt mit einem Bruchteil des üblichen Blockbuster-Budgets von Edwards' späteren Filmen aus und muss sich trotzdem nicht vor ihnen verstecken. Tele 5 strahlt den großartigen Mix aus Science-Fiction, Road-Movie und Liebesfilm heute um 21:50 Uhr aus.

Sci-Fi-Geheimtipp Monsters durchbricht Genres mit starken Emotionen und Bildern

In der Handlung von Gareth Edwards' erstem Langfilm schließen sich der Fotojournalist Andrew (Scoot McNairy) und die Tochter seines Chefs Samantha (Whitney Able) zusammen. Gemeinsamen müssen sie sich in einer von außerirdischen Kreaturen besiedelten Welt einen Weg nach Hause bahnen und eine Quarantänezone zwischen Mexiko und den USA durchqueren, bevor die Grenzen geschlossen werden.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Monsters:

Monsters - Trailer (deutsch)

Edwards beweist in seinem gerade mal 500.000 Dollar teuren Erstlingswerk ein beachtliches Gespür für Figurenzeichnung, Atmosphäre und Emotionen. Abgesehen von dem Hauptdarsteller-Duo, das wunderbar vor der Kamera harmoniert, ist der Film fast ausschließlich mit Statist:innen rund um Mexiko gedreht, wobei Edwards die Spezialeffekte am PC in seinem Schlafzimmer erstellt hat.

Trotzdem bietet der Film absolut fantastische Bilder, die einen authentischen, einhüllenden Eindruck eines bedrückenden Evakuierungs-Szenarios bieten. Vereinzelt angereichert mit spannenden Momenten ist der Streifen an sich ein Arthouse-Road-Movie, in dem die Beziehung zwischen zwei Figuren immer weiter vertieft wird und beide ihr Innenleben offenbaren. Einen spektakulär aufgezogenen Monster-Film voller krachender Action solltet ihr auf keinen Fall erwarten.

Der Regisseur setzt die Kreaturen in seinem Sci-Fi-Film mit anmutiger sowie beängstigender Präsenz in Szene und überlässt es einem selbst, sich eine Meinung über deren Verhaltensweisen zu bilden. Einen klaren Höhepunkt erreicht Edwards schließlich mit dem an einer Tankstelle stattfindenden Finale. Hier verbinden sich Intensität, Intimität und überwältigende Emotionen sowie Erkenntnisse zu einem beeindruckenden Schlusspunkt.



