Heute im TV: Diese Superheldin wurde erst von Marvel verschwendet, bevor sie 2021 alles überstrahlt hat

Im zweiten Avengers-Teil, der heute auf RTL läuft, wird Wanda Maximoff aka Scarlet Witch als neue Superheldin ziemlich verschwendet. Erst mit WandaVision hat Marvel den Fehler wiedergutgemacht.

Während der erste Avengers-Film das spektakuläre Zusammentreffen verschiedener Marvel-Held:innen nach ihren Solo-Auftritten war, stieß das MCU mit Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron erstmals an erzählerische Grenzen.

Auf RTL könnt ihr heute Abend um 22:00 Uhr den zweiten Avengers-Teil schauen, in dem das bekannte Team mit neuen Charakteren wie den Maximoff-Zwillingen verbunden wird. Entstanden ist ein Film, der den Auftritten von Elizabeth Olsen und Aaron Taylor-Johnson kaum gerecht wurde. Erst die großartige MCU-Serie WandaVision bei Disney+ hat den Fehler dieses Jahr korrigiert und eine verschwendete Marvel-Heldin strahlen lassen.

Die Maximoff-Zwillinge sind in Avengers 2 Randnotizen

Mit den Zwillingen Pietro (Taylor-Johnson) und Wanda Maximoff (Olsen) führt Avengers: Age of Ultron zwei spannende neue Figuren ein. Schon in ihrer Kindheit wurden sie nach einem tragischen Unglück, bei dem sie ihre Eltern verloren haben, durch HYDRA-Experimente mit Superkräften ausgestattet und für die Seite der Bösen manipuliert.

Schaut hier noch einen Trailer zum zweiten Avengers-Blockbuster:

Marvel's The Avengers 2: Age of Ultron - Extended Trailer (Deutsch) HD

Leider muss Age of Ultron neben der Geschichte von Wanda und Pietro so viele verschiedene Figuren jonglieren, die den Fans noch wichtiger sind, dass die aufregenden Neuzugänge kaum mehr als Randnotizen bleiben.

Neben der knappen Erklärung ihrer Herkunft werden die Maximoff-Zwillinge in die Kämpfe der Avengers geschleudert, um mit ihren Kräften in entscheidenden Momenten auszuhelfen. Später ist es dann ausgerechnet der Tod von Pietro aka Quicksilver, der trotz der überwiegend verschenkten Figuren für einen der emotionalsten Höhepunkte in Age of Ultron sorgen soll. Wandas tragischer Verlust wirkt so aber übereilt und konstruiert.

Erst die beste MCU-Serie 2021 hat das Marvel-Ärgernis ausgebügelt

In der neuen Phase 4 des MCU hat Marvel neben den gewohnten Kinofilmen auch erstmals Serien bei Disney+ veröffentlicht. Mit WandaVision hätte dieses Experiment kaum gelungener starten können.

Schaut hier unsere WandaVision-Interviews mit den Stars:

WandaVision - Moviepilot Interview (Deutsch)

Die MCU-Serie hat nicht nur als abgefahrener Mindfuck-Ritt durch unterschiedliche Sitcom-Stile begeistert. WandaVision war vor allem eine schauspielerische Glanzstunde für Elizabeth Olsen, die ihre Marvel-Heldin so vielschichtig und tiefgründig wie nie zuvor porträtieren durfte.

Die Serie, die zum Ende des Jahres (auch bei Moviepilot) in vielen Bestenlisten weit oben auftauchen wird, hat Wanda Maximoff als bisherige Schwester des toten Pietro und Liebhaberin von Vision zur mehrdimensionalen Persönlichkeit verwandelt, für die das MCU so ausufernd gefühlvoll wurde.

Podcast: Ist WandaVision besser als die MCU-Filme?

Die Marvel-Serie WandaVision wurde so lang und intensiv diskutiert wie kaum ein anderes Projekt aus dem MCU. In dieser Folge von Streamgestöber dreht sich alles um die Besonderheiten der Serie.

Was unterscheidet WandaVision von anderen Marvel-Projekten? Wo liegen die Stärken und Schwächen der Serie mit Elizabeth Olsen und Paul Bettany? Und ist sie vielleicht sogar besser als die Kinofilme aus dem MCU? Das alles erfahrt ihr im Podcast.

