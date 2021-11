Heute im TV: Dieser Film hat Robert Downey Jr. vor einem absoluten Sci-Fi-Desaster bewahrt

Fast wäre Robert Downey Jr. Teil eines der größten Sci-Fi-Flops der vergangenen Dekade gewesen. Schlussendlich drehte er aber Sherlock Holmes 2: Spiel im Schatten.

Robert Downey Jr. konnte in den letzten Jahren als Tony Stark große Erfolge im Marvel Cinematic Universe feiern. Genau genommen legte er mit dem ersten Iron Man-Film den Grundstein für das Franchise, das Hollywood wie kein zweites dominiert. Darüber hinaus spielte er in einer weiteren populären Reihe mit: Sherlock Holmes.

2009 eroberte das erste Sherlock Holmes-Abenteuer mit Robert Downey Jr. die Kinos. Die schwungvolle Neuinterpretation gleichnamigen Romanfigur von Arthur Conan Doyle traf einen Nerv beim Publikum. Zwei Jahre später kam die Fortsetzung Sherlock Holmes 2: Spiel im Schatten – und bewahrte Downey Jr. vor einem Sci-Fi-Flop.

Robert Downey Jr. entschied sich für Sherlock Holmes 2 anstelle von Cowboys & Aliens

Ursprünglich wollte Downey Jr. die Hauptrolle in der Comicverfilmung Cowboys & Aliens spielen. Das Projekt geht auf seine vorherige Zusammenarbeit mit Regisseur Jon Favreau zurück: Bereits bei den Dreharbeiten zu Iron Man 2 spielten die beiden mit dem Gedanken, die Mischung auf Western und Science-Fiction ins Kino zu bringen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Cowboys & Aliens schauen:

Cowboys and Aliens - Trailer (Deutsch) HD

Wie Entertainment Weekly festhält, kam es jedoch zu Terminüberschneidungen. Sherlock Holmes 2 hatte bei Warner Bros. oberste Priorität und sollte so schnell wie möglich umgesetzt werden. Das machte es Downey Jr. unmöglich, gleichzeitig Cowboys & Aliens zu drehen. Ersetzt wurde er durch James Bond-Star Daniel Craig.

Sherlock Holmes 2 wurde zum Erfolg, aber wo bleibt Teil 3?

Rückblickend dürfte Downey Jr. seine Entscheidung nicht bereuen: Der 125 Millionen US-Dollar teure Sherlock Holmes 2 übertraf den ersten Teil und spielte weltweit 545 Millionen US-Dollar ein. Cowboys & Aliens hingegen entpuppte sich als gewaltiger Flop. Auf das Budget von 163 Millionen US-Dollar kamen nur 175 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus hat Downey Jr. mit der Sherlock Holmes-Reihe jetzt ein Franchise in der Hinterhand, zu dem er jederzeit zurückkehren kann. Selbst wenn Sherlock Holmes 3 in den letzten zehn Jahren kaum Fortschritte gemacht hat, wurde zuletzt immerhin Rocketman-Regisseur Dexter Fletcher mit der Fortsetzung in Verbindung gebracht.

