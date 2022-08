Heute im TV: Dieser Schockfilm ist eine absolute Grenzerfahrung

Mit Requiem of a Dream hat Darren Aronofsky einen der verstörendsten, aber auch besten Film der 2000er Jahre geschaffen. Das beängstigende Drogendrama mit Jared Leto läuft heute im Fernsehen.

Darren Aronofsky ist ein Meister, wenn es darum geht, schwindelerregende Albträume auf die Leinwand zu bannen. Bereits sein Kinodebüt Pi wartete mit äußerst beklemmenden Bildern auf, denen man sich nicht entziehen nicht. Diese einnehmende wie beängstigende Sogwirkung hat Aronofsky im Lauf seiner Karriere perfektioniert.



Eine wichtige Station auf dieser Reise war Requiem for a Dream. Nicht nur markiert das aufwühlende Drogendrama Aronofskys zweiten abendfüllenden Spielfilm, sondern auch seinen internationalen Durchbruch. Requiem for a Dream tauchte 2000 auf zahlreichen Bestenlisten auf und hat bis heute nicht an Faszination verloren.

Heute im TV: Requiem for a Dream läuft heute Nacht um 03:00 Uhr auf Tele.

Requiem for a Dream reißt uns direkt in den Abgrund

Unterteilt in drei Kapitel erzählt Requiem for a Dream die Geschichte von vier süchtigen Personen. Zuerst wäre da Sara Goldfarb (Ellen Burstyn), die nicht von ihrem TV-Gerät wegkommt. Als sich ihr die vermeintliche Chance bietet, in ihrer Lieblingsshow aufzutreten, schluckt sie Schlankheitspillen, damit sie wieder in ihr rotes Kleid passt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Requiem for a Dream schauen:

Requiem for a Dream - Trailer (Deutsch)

Ihr Sohn Harry (Jared Leto) kriegt von all dem nichts mit. Er ist damit beschäftigt, sich zusammen mit seiner Freundin Marion (Jennifer Connelly) und seinem Kumpel Tyrone (Marlon Wayans) in seiner eigenen (Drogen-)Welt zu verlieren. Doch ewig kann er vor den Problemen des echten Lebens nicht weglaufen. Irgendwann holen sie ihn ein.

Requiem for a Dream ist ein extrem rauer Film. Aronofsky inszeniert die miteinander verbundenen Geschichten als fiebrigen Blick in den Abgrund. Besonders eindrucksvoll gelingt es ihm, die Spirale der Abhängigkeit durch seine vibrierende Filmsprache zu illustrieren. Requiem for a Dream reißt uns mit den Figuren in die Dunkelheit. Auch die Wirkung von Clint Mansells treibendem Soundtrack ist dafür entscheidend.

