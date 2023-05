Heute im TV: Dieser Vin Diesel-Flop ruinierte eine ganze Fantasy-Reihe und heute glaubt nur noch der Fast & Furious-Star an die Fortsetzung

Gescheitere Sci-Fi- und Fantasy-Universen pflastern Vin Diesels Weg. Heute läuft ein weiterer gescheiterter Versuch des Fast-Stars im TV. Oder geht es doch noch weiter mit The Last Witch Hunter?

Vin Diesel macht nicht nur Fast and Furious, auch wenn dieser Eindruck leicht entstehen kann. Immerhin läuft seit Mitte Mai bereits das 10. Abenteuer der Action-Reihe in den Kinos. Im Laufe der letzten Jahre versuchte der Star jedoch, verschiedene weitere Universen zu starten. Ein Versuch davon: The Last Witch Hunter, der heute im TV läuft. Warum es wahrscheinlich keine Fortsetzung zum Fantasy-Film gibt und wie Vin Diesel dazu steht, erfahrt ihr in diesem Artikel.

The Last Witch Hunter läuft am Freitag um 20.15 Uhr bei RTL 2

Die Wiederholung folgt in der Nacht auf Samstag um 00.30 Uhr

Worum geht es in Vin Diesel The Last Witch Hunter?

Der Film erzählt die Geschichte von dem Hexenjäger Kaulder (Diesel). Er ist der letzte seiner Art und hat viele Jahrhunderte erlebt. Nun kämpft er im New York der Gegenwart gegen übernatürliche Kreaturen. Eigenen Angaben zufolge wurde die Figur von Diesels eigenem Dungeons & Dragons-Charakter inspiriert.

The Last Witch Hunter - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Übler Flop: Die Voraussetzungen für eine The Last Witch Hunter-Fortsetzung sind mies

The Last Witch Hunter konnte weder auf finanzieller noch auf qualitativer Ebene überzeugen. Die 90 Millionen US-Dollar teure Produktion erntete überwiegend negative Kritiken. Am Ende spielte der Film lediglich 147 Millionen US-Dollar weltweit ein . Für den ersten Teil einer Reihe ist das natürlich viel zu wenig. Von den eher zurückhaltenden Bewertungen ganz zu schweigen. Auch 8 Jahre nach Kinostart gibt es keinerlei Fundament für ein Sequel oder gar ein Franchise. Und trotzdem, einer gibt die Hoffnung nicht auf ...



Was sagt Vin Diesel zu The Last Witch Hunter 2?

Das Projekt war eine Herzensangelegenheit für Diesel und entsprechend glaubt er offenbar immer noch an Teil 2. Vor drei Jahren verkündete Diesel, eine Fortsetzung würde sich in aktiver Entwicklung befinden. Was aus den Plänen geworden ist? Nun ja. Der Film hat es bislang natürlich nicht in die Kinos oder zu einem Streaming-Dienst geschafft. Von aktiver Entwicklung kann eigentlich keine Rede sein. Niemand spricht über das Sequel. Bis auf Vin Diesel. Er ist sozusagen der letzte The Last Witcher Hunter 2-Hunter.