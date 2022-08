Heute im TV: Dieses bildgewaltige Meisterwerk ist unglaublich berührend

Auf sixx könnt ihr heute Ang Lees Life of Pi schauen. Das wuchtige Abenteuer-Drama zieht euch mit Bildern in seinen Bann, die es so selten zu sehen gibt.

Den wohl realistischsten CGI-Tiger der Filmgeschichte gibt es in Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger zu bestaunen. In dem Abenteuer-Drama von Ang Lee strandet der Protagonist mit dem Tier auf hoher See und muss ums Überleben kämpfen. Es ist aber nicht nur der Tiger namens Richard Parker, den der Regisseur hier spektakulär zum Leben erweckt.



Zusammen mit den vielen anderen Bildern in Life of Pi ist ein Blockbuster-Meisterwerk entstanden, das bewegendes Drama, modernes Märchen und religiöse Untertöne zu einem Rausch aus bombastischen Eindrücken und Effekten vereint. Auf sixx läuft heute um 20:15 Uhr der Film, der es auch in unsere Moviepilot-Top 100 der besten Filme des letzten Jahrzehnts geschafft hat.

Darum geht es in Life of Pi

In der Geschichte von Ang Lees Film, der auf dem Roman Schiffbruch mit Tiger von Yann Martel basiert, ist ein Schriftsteller (Rafe Spall) auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Geschichte für sein neues Buch. Dabei stößt er in Montreal auf den gebürtigen Inder Pi, der ihm von einem unglaublichen Abenteuer erzählt.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Life of Pi:

Life of Pi Schiffbruch mit Tiger - Trailer 3 (Deutsch) HD

Im Alter von 17 Jahren soll Pi (Suraj Sharma) mit seiner Familie von Indien nach Kanada auswandern. An Bord des Schiffs befindet sich auch ein Großteil der Zoo-Tiere aus dem Besitz seiner Familie, die in Amerika verkauft werden sollen. Nach einem schweren Sturm hat es nur Pi mit einigen Tieren auf ein Rettungsboot geschafft. Damit beginnt ein über 200 Tage andauernder Überlebenskampf.

Life of Pi geht bei Netflix ans Herz - und überwältigt mit unglaublichen Bildern

Als Ang Lees Film 2012 in die Kinos kam, war der 3D-Hype nach James Camerons Avatar noch ziemlich frisch. Neben den vielen Filmen, die nachträglich in 3D konvertiert wurden und eher in den Augen wehgetan haben, hat Life of Pi extrem von dem Effekt profitiert und das Kinoerlebnis noch eindrucksvoller gemacht.

Doch auch bei Netflix, wo der 3D-Effekt des Films verloren geht, bleibt Ang Lees Blockbuster ein beeindruckendes Spektakel. Die Auszeichnung bei den Oscars 2013 für die Besten visuellen Effekte macht sich vor allem in den Szenen bemerkbar, in denen die Hauptfigur mit den animierten Tieren interagiert oder den Wundern der Natur begegnet.

Hier könnt ihr noch ein Making-of zu Life of Pi schauen

Life of Pi - Making Of (Deutsch) HD

Gerade die Darstellung des Tigers Richard Parker ist einzigartig und wirkt in fast jeder Szene so real, als wäre hier wirklich mit einem echten Tier gedreht worden. Auch Szenen, in denen das Rettungsboot plötzlich von einem Schwarm fliegender Fische gestürmt wird, ein leuchtender Wal oder eine schwimmende Insel voller Erdmännchen machen Life of Pi zum optischen Hochgenuss.



Ang Lee hat mit seinem Film aber nicht einfach eine Demonstration beeindruckender technischer Möglichkeiten geschaffen. Auch erzählerisch ist Life of Pi ein extrem berührendes Drama, in dem der Überlebenskampf der Hauptfigur zum modernen Märchen überhöht wird. Ohne religiös zu dick aufzutragen, handelt der Blockbuster auch davon, wie die Kraft des Glaubens die unglaublichsten Geschichten hervorbringen kann.

