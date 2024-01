Heute im TV: Dieses Sci-Fi-Desaster hat fast die Karriere seines Stars zerstört und bekommt trotzdem ein Reboot

Obwohl die Serienvorlage Millionen begeisterte, konnte der Sci-Fi-Film nicht im Geringsten am Erfolg anknüpfen. Auch Megastar und Oscarpreisträgerin Charlize Theron würde die Rolle der Agentin wahrscheinlich gerne aus ihrem Lebenslauf streichen.

Anfang der 90er Jahre war die MTV-Zeichentrickserie Aeon Flux ein voller Erfolg. Das konnte man 10 Jahre später von der Realverfilmung von Karyn Kusama nicht behaupten. Darin spielt Charlize Theron die Superagentin, die fast ihr Karriere-Aus bedeutet hätte. Heute läuft der Film, der vollständig in Deutschland gedreht wurde, im TV.

Darum geht es in dem Sci-Fi-Film Aeon Flux

In der Zukunftsversion des Sci-Fi-Films hat sich die Spezies Mensch um 99 Prozent verringert und lebt in dem von Mauern geschützten Stadtstaat Bregna. Beherrscht wird er von einer mächtigen Partei, die sich aus führenden Wissenschaftlern zusammensetzt. Doch nicht alle sind mit der Regierung einverstanden. Im Untergrund plant man eine Revolution und das Cybergirl Aeon Flux soll den Regierungschef Trevor Goodchild (Marton Csokas) töten, doch sie bekommt Skrupel.

Paramount Charlize Theron als Aeon Flux

Aeon Flux war von Anfang an ein Desaster

Anfang der 00er Jahre verirrten sich Filmschauspieler:innen äußerst selten in Serien. Und ausgerechnet die frisch gebackene Oscar-Gewinnerin Charlize Theron unterschrieb für die Sitcom Arrested Development. In einem Interview mit Hollywood Reporter erklärt sie, dass sie von Anfang an wusste, dass "Aeon Flux ein totaler Reinfall werden würde" und deshalb bei der Hit-Serie unterschrieb. Also ein Versuch, ihre Karriere zu retten und ihr Image aufzubessern.

Aber ich glaube, ich brauchte das, um mich auf eine andere Art und Weise darzustellen, denn die Leute hielten mich für jemanden, der verdammt deprimierend war, weil meine Mutter meinen Vater erschossen hat.

Theron hatte im Psychodrama Monster ebenfalls die sehr deprimierende Rolle der Serienmörderin Aileen Wuornos verkörpert und wollte jetzt stärkere und leichtere Figuren spielen. Aeon Flux bot sich da an, doch schon bei den Dreharbeiten wurde deutlich, dass sie auf einen totalen Misserfolg zusteuerten. Und Theron habe weder das Know-How noch den Einfluss gehabt, um das Projekt lahmzulegen, bis die Drehbücher stimmig gewesen wären.

Aeon Flux: Es wird ein Reboot geben

Obwohl ihre erste Action-Rolle floppte, konnte sie später unter anderem als Furiosa in Mad Max: Fury Road noch einmal ihr Talent unter Beweis stellen und Fans und Kritiker:innen begeistern. Aeon Flux selbst soll ebenfalls nach fast 20 Jahren die Chance auf Rehabilitierung bekommen, denn es ist ein Reboot in Arbeit.

Jeff Davis (Teen Wolf) wird eine Serie für Paramount+ inszenieren. Im März 2023 erklärte er laut Screen Rant , dass er die ersten beiden Folgen bereits geschrieben habe und ebenfalls Regie führen wird. Wir dürfen gespannt sein, ob das Aeon Flux-Reboot an den Erfolg der Animeserie anknüpfen oder den Misserfolg des Films teilen wird, der auf Rotten Tomatoes nur eine Bewertung von unglaublichen 9 Prozent erhielt.

Wann läuft Aeon Flux im TV?

In der Nacht vom 20. Januar 2024 auf den 21. Januar 2024 läuft der Actionfilm auf Sat.1 um 01:00 Uhr. Eine Wiederholung zeigt der Sender leider nicht, aber ihr könnt Charlize Therons Performance als Action-Heldin unter anderem bei Amazon Prime streamen.

