Heute im TV: Düsterer Abenteuer-Blockbuster, der eine 112 Jahre alte Legende neu auflegt

Im TV gibt es heute vergessene Abenteuer-Action mit Margot Robbie zu sehen. Die Vorlage des Films ist bereits 112 Jahre alt und wurde unzählige Male verfilmt.

Lianen bleiben im Trend. Das kann man zumindest an dem anhaltenden Willen ablesen, die Abenteuergeschichte über den Dschungelburschen Tarzan, Jane und ihre tierischen Freunde zu verfilmen: 1912 erschien die Geschichte von Edgar Rice Burroughs zum ersten Mal, wie Britannica vermerkt. Seitdem wurde sie laut Screen Rant unfassbare 50 Mal verfilmt. Heute läuft die neueste Kino-Adaption, Legend of Tarzan, im TV. Sie ist überraschend düster geraten.

Im TV: Abenteuerfilm Legend of Tarzan erzählt eine Story vor grausigen Hintergründen

Regisseur David Yates (Harry Potter und der Halbblutprinz) wählt einen ungewöhnlichen Startpunkt für Legend of Tarzan: Tarzan (Alexander Skarsgård) hat den Dschungel längst verlassen und gönnt als britischer Adeliger sich und seiner amerikanischen Frau Jane (Margot Robbie) ein komfortables Dasein.

Schaut euch hier den Trailer zu Legend of Tarzan an:

The Legend of Tarzan - Trailer 2 (Deutsch) HD

Als er von der grausamen Herrschaft des belgischen Königs Leopold II. im Kongo erfährt, will er den Tatsachen vor Ort auf den Grund gehen. Doch Leopolds Vertrauter Léon Rom (Christoph Waltz) stellt sich ihm entgegen.

Verglichen mit anderen Tarzan-Filmen hat Legend of Tarzan finsterste wahre Hintergründe: Die Herrschaft des belgischen Königs im Kongo gilt in der Tat als extrem grausam. Wie der Spiegel ausführt, beuteten seine Söldner das Land und seine Menschen ohne Gnade aus. Viele Ureinwohner wurden entführt, vergewaltigt, verstümmelt oder ermordet. Unter den Opfern befanden sich viele Kinder.

Ob Yates' Film seinem Thema gerecht wird, müssen alle Zuschauenden für sich selbst entscheiden. Den reinen Zahlen von The Numbers zufolge war Legend of Tarzan ein Kino-Flop. Viele Kritiken lobten die Hauptdarsteller, bemängelten aber einen generischen Plot (via Metacritic ).

Wann läuft Legend of Tarzan im TV?

Legend of Tarzan läuft am heutigen Dienstag, den 4. Juni 2024, um 20:15 Uhr auf Kabel eins. Neben den oben genannten Darsteller:innen ist unter anderem Samuel L. Jackson (Pulp Fiction) vor der Kamera zu sehen.

Im TV verpasst? Legend of Tarzan bei Amazon kaufen oder leihen *

Podcast: 8 geniale Western, die sich nicht nur für Yellowstone-Fans lohnen

Ob dank Serien-Hits wie Yellowstone und 1883 oder Tarantino-Meisterwerke wie Django Unchained: Das Western-Genre erlebt eine Popularität wie lange nicht mehr. Für alle Fans haben die besten Western herausgesucht, die ihr gerade streamen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 8 vorgestellten Western-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und MUBI finden sich sowohl absolute Klassiker als auch weniger bekannte Geheimtipps. Hier ist für jeden Genre-Fan etwas dabei: Unsere Empfehlungen decken zwischen 1964 und 2019 ganze 55 Jahre Western-Geschichte ab.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.