Heute im TV: Dwayne Johnsons schlechtester Film, über den er sich selbst lustig macht

Die Kritik hat schon einige Dwayne Johnson-Filme zerrissen. Heute läuft im TV aber ein Beispiel, bei dem der Schauspieler selbst sich nicht mit der Häme zurückhält.

Diesen Artikel haben wir in ähnlicher Form bereits zur TV-Ausstrahlung am 30. Oktober 2021 veröffentlicht.

Dwayne Johnsons Filme treffen nicht immer auf absolute Fan-Gegenliebe. Manche lachen über Zahnfee auf Bewährung, halten Doom für eine Gamer-Beleidung oder San Andreas für belanglos - wichtigste Action-Szene von The Rock hin oder her. Der Schauspieler schweigt dazu oft. Bei Baywatch ist es anders: Die schreckliche Strandkomödie gilt vielen als sein schlechtester Film. So schlimm, dass Johnson dafür sogar einen Preis bekam. Und ihn spöttelnd akzeptierte. Der Film läuft heute im TV.

Im TV verpasst? Baywatch bei Amazon kaufen oder leihen *

Baywatch ist so schlecht, dass Dwayne Johnson einen Preis bekommt

Dabei hätte die Adaption des David Hasselhoff-Rettungsschwimmer-Epos Potenzial gehabt: Zwischen Strand-König Johnson und seinen Gehilfen Alexandra Daddario und Zac Efron stimmt zumindest die Chemie.

© Paramount Johnson und Efron in Baywatch

Aber ein unnötig komplizierter bis haareraufend richtungsloser Plot, eine Armada schlechtzündender Witze, die schwindsüchtige Figurenzeichnung, langweilige Cameos und mehr als nur ein bisschen Sexismus ziehen ihn hinab in strandferne Untiefen. Das Resultat war für viele Zuschauer so völlig jenseits eines funktionierenden Films, dass sie die Erfahrung schon wieder als einen abgefahrenen Trip genießen konnten. Und genau dafür gewann Baywatch einen Preis.

Der Film erhielt nämlich eine goldene Himbeere als einer der schlechtesten Filme 2017. Und zwar in einer neuen, von der Kritiken-Seite Rotten Tomatoes gestifteten Kategorie: "Filme, die so 'verfault' sind, dass man sie schon wieder liebt" ("The Razzie Nominee So Rotten You Loved It"). The Rock hörte davon und akzeptierte daraufhin den Preis in einer wunderbaren Ansprache.

Dwayne Johnson zum Baywatch-Preis: Ein "Sandwich aus Scheiße"

Dabei merkt man ihm deutlich an, wie viel Spaß er an seiner Nominierung hat. Der Einschätzung des Himbeeren-Komitees will er dabei auch überhaupt nicht widersprechen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Film war so schlimm, dass sie eine neue Kategorie erfinden mussten: "Filme, die so verfault sind, dass man sie schon wieder liebt." Das bedeutet: Das Sandwich aus Scheiße, das du gerade isst, ist so schlecht, dass du es am Ende magst. Hört zu, hinter Baywatch standen die besten Absichten, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich akzeptiere meine goldene Himbeere. Danke an Fans und Kritiker!

Baywatch ist also ganz offenbar auch nach The Rocks Meinung absolut faulige Kost. Ob der Film als ironische Unterhaltung taugt oder einfach nur grottig ist, kann jeder Fan für sich selbst entscheiden. Johnson scheint mit dem servierten Sandwich allerdings ganz zufrieden zu sein.

Wann läuft die Strand-Action Baywatch mit Dwayne Johnson im TV?

Baywatch kommt heute um 20.15 Uhr auf ProSieben. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am 10. Juni 2022 um 22.25 Uhr nachholen. Die Action-Komödie hat ohne Werbung eine Laufzeit von 116 Minuten.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Wie findet ihr Baywatch?