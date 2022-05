Heute im TV: Ein fesselnder Action-Film mit tausend Wendungen, den keiner kennt

Heute Abend läuft ein absolut unterschätzter Action-Kracher im TV. Fans klaustrophobischer Thriller wird er mit diversen Story-Wendungen überzeugen.

Manchmal versteckt sich im TV zwischen den Klassikern von Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger auch eine echte unterbewertete Action-Perle. Shorta - Das Gesetz der Straße ist so ein Fall. Der dänische Thriller um zwei Polizisten im Kriegszustand drückt ab Minute 1 aufs Gaspedal und lässt bis zum schockierenden Schluss nicht mehr locker.

Shorta im TV ist ein einziger schweißtreibender Action-Überlebenskampf

Der Actionfilm fängt bereits brenzlig an. Nachdem ein Gefangener durch Polizeigewalt auf die Intensivstation kommt, sind die Vorstädte Kopenhagens kurz vor dem Überkochen. Genau dorthin begeben sich die zwei sehr verschiedenen Beamten Mike Andersen (Jacob Lohmann) und Jens Høyer (Simon Sears). Sie nehmen den jungen Amos (Tarek Zayat) fest. Dann stirbt der Gefangene im Krankenhaus und die Vorstadt verwandelt sich in eine brutale Hölle, die nach Polizisten-Blut trachtet.

Schaut euch hier den Trailer zu Shorta an:

Shorta Das Gesetz der Straße - Trailer (Deutsch) HD

Den Überlebenskampf des Dreiergespanns in den Hochhausschluchten hat das Regie-Duo aus Frederik Louis Hviid (Temple) und Anders Ølholm (Antboy) packend inszeniert. Die drei Hauptdarsteller gehen in ihren Rollen völlig auf. Vor allem aber überzeugt die Story mit vielen überraschenden und schockierenden Wendungen, die das Verhältnis der Figuren immer wieder durcheinanderwürfeln. Wem klaustrophobische Thriller wie Black Hawk Down oder Assault - Anschlag bei Nacht gefallen, der sollte bei Shorta einschalten.

Im TV verpasst? Shorta bei Amazon kaufen oder leihen *

Wann läuft der Action-Thriller Shorta im TV?

Shorta kommt heute Abend um 23.15 Uhr auf NDR. Der Film hatte seine Premiere 2020 auf dem Filmfestival von Venedig. Er hat ohne Werbung eine Laufzeit von 108 Minuten.

Action-Nachschub: Die 22 größten Streaming-Filme 2022 bei Netflix und Co.

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wie gefällt euch Shorta?