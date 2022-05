Heute im TV: Ein genialer Sci-Fi-Kracher, bei dem wir seit 13 Jahren auf die Fortsetzung warten

Manche Sci-Fi-Filme sind so grandios, das eigentlich sofort ein zweiter Teil kommen müsste. Heute im TV läuft ein Spektakel, bei dem Fans darauf seit 13 Jahren hoffen.

Es gibt Sci-Fi-Filme, die einschlagen wie eine Bombe. District 9 ist ein solcher Film. Eine verstörende Story, grandiose Inszenierung und atemlose Action machen das Debüt von Neill Blomkamp (Elysium) zu einem der besten Genrefilme der letzten 20 Jahre. Seitdem warteten Fans auf eine Fortsetzung. Heute läuft er im TV.

Im TV: Das Sci-Fi-Spektakel District 9 braucht dringend Teil 2

District 9 beginnt noch herkömmlich genug. Außerirdische kommen an Bord eines gewaltigen Raumschiffs auf die Erde. Die verwahrlosten Aliens werden in einem speziellen Camp in Johannesburg untergebracht, wo sie verhasst und in Armut leben müssen. 20 Jahre später sollen sie unter der Aufsicht des jungen Wikus van de Merwe (Sharlto Copley) umgesiedelt. Es kommt zu Gewaltausbrüchen. Dann verändert ein Ereignis Wikus' Perspektive auf Immigranten aus dem All für immer.

Schaut euch hier den Trailer zu District 9 an:

District 9 - Trailer (Deutsch)

Dem Film gelingt es, auf einzigartige Weise Themen wie Rassismus und Fremdenhass, Identität, Gewalt und Isolation zu kommentieren. Insbesondere Copley spielt sich die Seele aus dem Leib. Und Blockbuster-Fans kommen mit den rasant inszenierten, hochspannenden Action-Szenen auf ihre Kosten. Kein Wunder, dass der Film an den Kassen (via Boxofficemojo ) und bei der Kritik (via Metacritic ) auf Begeisterung stieß.

Nichtsdestotrotz blieb Blomkamp des Fans bisher einen zweiten Teil schuldig. Pläne für eine Fortsetzung mit dem möglichen Namen District 10 gibt es seit Jahren. Womöglich haben auch die kritischen Misserfolge des Regisseurs (insbesondere Chappie) zur Verzögerung beigetragen. Ein Drehbuch sei nun in Arbeit, äußerte er noch vor etwa einem Jahr auf Twitter . Es heißt Daumen drücken.

Wann läuft District 9 im TV?

District 9 kommt heute Abend um 22.05 Uhr auf NITRO. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben. Ohne Werbung hat er eine Laufzeit von 112 Minuten.

