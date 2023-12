Heute im TV: Ein komplett vergessener Fantasy-Film, der eigentlich eine Reihe mit 3 Teilen starten sollte

Bei Tele5 läuft am Samstag eine Fantasy-Adaption, die Potenzial für ein neues Film-Franchise à la Twilight mit sich brachte. Daraus wurde aber nichts.

Vor 10 Jahren kam eine Fantasy-Verfilmung ins Kino, die mit viel Twilight-Flair als neue Franchise-Hoffnung startete. Beautiful Creatures - Eine unsterbliche Liebe basiert auf den sogenannten Caster Chronicles, die aus insgesamt vier Bänden bestehen. Zu einer neuen Reihe im Bella & Edward-Stil kam es aber nicht. Tele5 strahlt die gescheiterte Adaption mit Solo: A Star Wars Story-Star Alden Ehrenreich am Samstag aus.

Fantasy-Verfilmung im TV: Darum geht es in Beautiful Creatures

In der Verfilmung des Romans Sixteen Moons – Eine unsterbliche Liebe von Regisseur Richard LaGravenese hat der 16-jährige Ethan (Alden Ehrenreich) jede Nacht denselben Alptraum. An seiner Schule erkennt er eines Tages den Neuzugang Lena Duchannes (Alice Englert) als Mädchen aus seinen Träumen und verliebt sich in sie. Lena verbirgt jedoch übernatürliche Fähigkeiten, die sie vor die Entscheidung stellen, der guten oder bösen Seite beizutreten.



Beautiful Creatures wurde als Flop kein neues Fantasy-Franchise

Mit einem Budget von 60 Millionen Dollar spielte die Fantasy-Romanze laut Box Office Mojo genau diese Summe an den weltweiten Kinokassen ein. Damit wurde Beautiful Creatures zum heftigen Flop, nach dem sämtliche Franchise-Pläne direkt wieder abgesagt wurden.

Wann läuft Beautiful Creatures im TV?

Tele5 strahlt die gescheiterte Fantasy-Verfilmung am 9. Dezember 2023 um 20:15 Uhr aus. In einer Streaming-Flatrate gibt es Beautiful Creatures zurzeit nirgends.

