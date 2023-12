Anne Hathaway sollte schon vor 6 Jahren Barbie werden – jetzt freut sie sich, dass der Film nie gedreht wurde

In einer früheren Version von Barbie sollte Anne Hathaway die titelgebende lebendige Puppe spielen. Doch dass dieser Film nie zustande kam, bereut der Star ganz und gar nicht.

Barbie entwickelte sich dieses Jahr zum gewaltigen Kino-Hit und brach Rekorde. Bis zur jetzigen Version musste der Film aber zahllose Drehbuch-Ideen, Cast-Überlegungen und Regisseurinnen durchlaufen, bevor Greta Gerwig und Margot Robbie ihn zum Erfolg führten. Auch Anna Hathaway sollte die Spielzeug-Puppe einst spielen – und ist jetzt froh darüber, dass sie es nicht tat.

Anna Hathaway verpasste ihre Barbie-Chance – und findet das gut

Wie Deadline berichtete, erinnerte Anne Hathaway (The Dark Knight Rises) sich im Podcast Happy Sad Confused (ab Minute 34) zurück an das Jahr 2017. Damals war ein Barbie-Film schon acht mühevolle Jahre in Planung und trotzdem noch sechs Jahre entfernt. Nach der geplanten und gescheiterten Variante mit Amy Schumer wurde Anne Hathaway für die Barbie-Hauptrolle unter der Regie von Alethea Jones in Betracht gezogen. Am Ende kam diese Version nicht zustande.

Warner Anne Hathway in The Dark Knight Rises

Aber ist die Interstellar-Schauspielerin rückblickend traurig über die verpasste Gelegenheit? Keinesfalls:



Sie haben ins Schwarze getroffen! Und das hat die gesamte Welt in Ekstase versetzt. Jetzt stell dir diese Version, diese gewaltige Energie, diese hohen Erwartungen und Gefühle vor – aber es ist nicht die richtige Version. Ich denke darüber also als einen Glücksfall nach. Margot [Robbie] ist einfach großartig. Punkt. Was sie als Kreative und als Produzentin tut, ist so aufregend und inspirierend.

Anne Hathaway betont, dass ihr Barbie-Film ein anderer geworden wäre, als der jetzige (der mittlerweile im Stream bei Amazon zu leihen ist). Dieser sei "die bestmögliche Version" geworden und habe noch dazu die Filmwelt verändert, weshalb die Darstellerin ihn ebenfalls feiert:

Und die legendären Riesen, die sie mit diesem [Barbie-]Film gestürzt haben, haben bestimmte Erzählungen präsent gehalten, die die Entwicklung anderer Chancen verhindert haben.

Und weiter:

Als Kinogängerin und Frau in Hollywood seit Kindesbeinen bin ich begeistet von dieser Entwicklung! [...] Es ist also einfach, mich für sie zu freuen. Ich liebe es zu sehen, wie Frauen Erfolg haben! [...] Ich denke, das wird wahrscheinlich alles besser machen!